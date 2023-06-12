Води, що стала непридатною до використання через цей теракт, "вистачило б, аби поїти весь світ протягом двох днів".

Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС вже становить понад 1,5 млрд євро (майже 60 мільйонів гривень), повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, затоплено близько 55 тисяч гектарів лісу. А води, що стала непридатною до використання через цей теракт, "вистачило б, аби поїти весь світ протягом двох днів".

Прокудін сповістив, що постійний моніторинг за станом довкілля та епідеміологічною ситуацією, невідкладне буріння нових свердловин, забезпечення населення питною водою, евакуацію та шляхи відновлення регіону обговорили на виїзному засіданні парламентського комітету.

"Також одне з питань – це державний контроль за ціноутворенням на питну воду в Херсонщині. Тут позиція чітка – ніхто не має права наживатися на чужому горі", – додав голова ОВА.

Теракт на Каховській ГЕС - що треба знати

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затоплено десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах в результаті теракту значно ускладнений доступ до питної води.

Він наголосив, що через знищення дамби затоплені сховища пального, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин, із них щонайменше два "сибіркові поховання", і обидва – на тимчасово окупованій території.

За словами глави держави, знищено або поставлені на межу вимирання цим російським терактом тисячі екосистем. Десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин під загрозою загибелі.

Наразі потоки, що утворились внаслідок теракту на ГЕС, несуть річками у Чорне море тіла загиблих тварин, бруд, будматеріали, а ще вибухові пристрої, які були встановлені окупантами.

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