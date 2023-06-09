Також військові показали, в якому стані наразі перебуває узбережжя Чорного моря.

Через теракт на Каховської ГЕС до Одеської затоки прибиває трупи тварин та домашнє майно постраждалих людей.

Про жахливі "подарунки", які прибувають до узбережжя Чорного моря у соціальних мережах повідомляють місцеві жителі. Зокрема, про уламки меблів, величезні частини будинків - дахи, двері тощо повідомляє населення передмістя Одеси та Южного.

"Продовжує масово заходити вода з Херсона. Там тупо все… від дахів будинків, російських мін, до трупів тварин…", - розповідають люди.

Крім того, у соцмережах з’явились повідомлення про колючий дріт, яким перекривають прохід для деяких пляжів в районі Великого Фонтану, зокрема біля пляжу "Рів'єра". Люди впевнені, що це робиться, щоб перешкоди прохід до моря. Ще деякі громадяни пишуть, що нібито бачили трупи загиблих жителів Херсонщині, які "прибиває" до берега. Правда це чи ні – поки ще невідомо.

Зате оперативне командування "Південь" оприлюднило відео, на якому зафіксовано, як виглядає наразі одеське узбережжя: вода дуже мутна та піниться від бруду.

В той же час Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області оприлюднило заяву першого заступника начальника установи Святослава Літошко, який заспокоює жителів Одещини щодо можливого погіршення санітарно-епідемічної ситуації в регіоні.

"Вона контрольована. Ми маємо у достатній кількості реагенти для локалізації і ліквідації будь-яких нештатних ситуацій", - заявляє посадовець.

За його словами, підрив дамби спричинило затоплення територій та, коли вода відійде, може статися замор риби.

"Також із затопленнями у воду може потрапити будь-що. Дехто вже бачив, як морем вздовж Южного плавають речі людей, які вимило із квартир та домогосподарств на Херсонщині", - констатує Літошко.

Він запевняє, що фахівці цілодобово проводять відбори питної води та відслідковують ціни у магазинах та аптеках міста. За його даними, ціни поки ще не змінилися, підвищення кишкових хвороб не спостерігається. Тим не менше, обласне управління Держпродспоживслужби посилює лабораторний контроль за молочними, рибними та м’ясними товарами на усіх ринках регіону.

Також посадовець застеріг жителів регіону від купівлі продуктів харчування на стихійних ринках.

У свою чергу, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер підтверджує: через теракт на Каховській ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та уламків.

"У акваторії моря біля берегів Одещини вже зафіксовані міни та невикористані боєприпаси, уламки будівель та дерева. Закликаю жителів Одеської області утриматись від прогулянок узбережжям та пляжами. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків чергового злочину РФ", - заявив Кіпер.

ПІдрив росіянами дамби на Каховській ГЕС

Теракт на Каховській ГЕС, який Росія вчинила в ніч на 6 червня, завдав Україні колосальних збитків. Через підрив дамби затоплено десятки населених пунктів, гинуть люди, флора та фауна. Брудні потоки разом с вибуховими пристроями, які були встановлені окупантами, несе річками у Чорне море. 8 червня військові повідомили, що знищили на Одещині один з них – протипіхотну міну.