Зараз на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", уже понад 2,6 тисячі пінгвінів.

В Антарктиці сотні пінгвінів "окупували" українську полярну станцію "Академік Вернадський". Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook, додавши до допису фото птахів.

"Біля "Вернадського" пінгвіни окупували робочий простір українських метеорологів – метеомайданчик з різними приладами… За останні дні чорно-білі птахи, що масово повертаються до "Вернадського" на шлюбний сезон, справді дуже уподобали наш метеомайданчик. Нині тут уже майже 200 пінгвінів. Найбільше їм припали до смаку опадомір (це таке спеціальне відерко, в якому накопичуються опади) та актинометричний комплекс (вимірює рівень сонячної радіації)". – розповіли полярники.

Вони запевнили, що люди та пінгвіни чудово співіснують. Метеорологи спокійно пробираються до своїх приладів та знімають потрібні показники, намагаючись не сполохати пернатих, які вже звикли до таких "двоногих" сусідів і майже на них не реагують.

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Українські дослідники також зазначили, що зараз на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", уже понад 2,6 тисяч пінгвінів. Вони поки не будують гнізда, бо локації та будматеріали ще вкриті снігом, але вже активно займають місця.

Пінгвіни біля станції "Вернадського"

Раніше полярники розповідали, що перші гніздові колонії теплолюбних субантарктичних пінгвінів з'явилися в цьому районі Аргентинських островів наприкінці 2000-х. Відтоді строки відкладання ними яєць значно змістились: з кінця листопада на початок місяця.

Цього року через теплий клімат пінгвіни до "Вернадського" почали прибувати вже на початку вересня.

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