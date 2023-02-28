Тримісячні малюки субантарктичних пінгвінів вже надто дорослі, щоб постійно сидіти з батьками в гнізді, але ще надто малі, щоб самим ходити в океан.

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" продовжують ділитися з підписниками розповідями про те, як зростає нове покоління субантарктичних пінгвінів, які народилися на початку грудня 2022 року.

"Як і обіцяли, показуємо вам наших пінгвінчиків у яслах. Це такі об'єднання дитинчат, коли вони вже надто дорослі, щоб постійно сидіти з батьками в гнізді, але ще надто малі, щоб самим ходити в океан. Пташенята збираються у невеликі групи, за якими наглядає кілька дорослих пінгвінів. Батьки в цей час можуть разом вирушати на полювання за крилем, а повертаючись – годують малюків, причому лише своїх: їх вони вирізняють безпомилково", – розповіли науковці на своїй сторінці у Facebook.

Полярники кажуть, що у цей час уже можна спостерігати цікаві картини, коли величенькі птахи, розміром майже з батьків, бігають за ними і просять їсти, а дорослі тікають від них, мовляв, "не буду ж я тебе до пенсії годувати".

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Плавати в морі та самостіно добувати криль малеча вчиться після того, як перелиняє, тобто змінить пух на пір'я. Цей процес триває якраз, коли вони перебувають у яслах, зазначають науковці, та нагадують, що субантарктичні пінгвіни є найпоширенішим видом біля станції "Вернадський" – зараз їх на острові вже близько 4,3 тисяч.

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"

Нещодавно українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" розповіли, що за останні 11 років кількість гнізд субантарктичних пінгвінів на їхньому острові зросла більш ніж в 6 разів. Головною причиною цього вчені вважають пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез, де розташована станція. До 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздилися біля "Академіка Вернадського".

Цього зимового сезону перше пінгвіня біля "Вернадського" народилося на початку грудня 2022 року. І дуже швидко малеча заполонила острів.

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