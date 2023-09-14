За кілька днів на острові Галіндез кількість пінгвінів зросла з 50 до 600.

В Антарктиці сотні пінгвінів "окупували" українську полярну станцію ім. Академіка Вернадського.

Зокрема, Національний антарктичний науковий центр повідомляє, що менше тижня тому до "Вернадського" завітав перший субантарктичний пінгвін у цьому сезоні, але наразі їх вже цілі натовпи.

"Чорно-білі птахи десятками прибувають до української станції, а загалом на нашому острові Галіндез за останні дні кількість пінгвінів зросла з 50 до 600! І це тільки початок", – наголошують полярники.

Вони зазначають, що через теплий клімат час повернення пінгвінів до "Вернадського" змінився. Цього року вже у вересні (початок антарктичної весни) в районі Галіндезу стоїть досить тепла, як для цього сезону, погода: мінус 5 С⁰ – середня температура повітря, та води – мінус 1,1 С⁰. Морського льоду майже немає, тож пінгвіни раніше припливають на місця гніздових колоній та, відповідно, раніше вони почнуть відкладати яйця.

"Перші гніздові колонії теплолюбних субантарктичних пінгвінів з'явилися в нашому районі Аргентинських островів наприкінці 2000-х. Відтоді строки відкладання ними яєць значно змістились: з кінця листопада на початок місяця", - нагадали у центрі.

За словами учасника 28-ї української антарктичної експедиції, біолога Вадима Ткаченка, зсув колоній цього виду пінгвінів на південь і зміна строків їхнього репродуктивного періоду є яскравою ілюстрацією потепління в регіоні.

Також специалісти зауважили, що триматися великими групами пінгвіни навчилися в процесі еволюції, адже така поведінкова стратегія допомагає не лише зігріватися, а й захищатися від хижаків.

Глобальне потепління в Антарктиці

В Антарктиці внаслідок глобального потепління і рекордно низького рівня льоду загинули тисячі пташенят імператорських пінгвінів. Зокрема, науковці вивчили супутникові знімки за жовтень-грудень 2022 року і виявили, що на материку до рекордно низького рівня впала кількість льоду. Імовірно, в той період загинути близько 7 тис. пташенят пінгвінів, які не мали водонепроникного пір’я. Популяція імператорських пінгвінів залежить від льоду, який щороку зменшується, зокрема, через нагрівання світового океану.

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