Новонароджені важать приблизно 25 кілограмів. При цьому вони швидко набирають масу, завдяки поживному молоку матері.

Недалеко від станції "Академіка Вернадського" на Аргентинських островах почався сезон розмноження тюленів Ведделла. Українські полярники розповіли, що на світ з'явилися троє тюленят: дві самки і самець.

Про це вони повідомили на сторінці станції "Академіка Вернадського" в Facebook.

Першу дівчинку полярники всі разом назвали Пенола - на честь протоки, поблизу якої вона з'явилася на світ. Друге ім'я самці дав дизеліст Олександр Книжатко, оскільки він першим знайшов її, та ще й перед своїм днем народження. Її назвали Кралею.

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А ось третє дитинча, на жаль, не вижило. Науковці хочуть провести дослідження, які встановлять причину смерті тварини.

Тюленята, які вижили, здаються здоровими і відчувають себе добре. Вони вгодовані і активні. Новонароджені важать приблизно 25 кілограмів. При цьому вони швидко набирають масу, завдяки поживному молоку матері. Зазначимо, що жирність молока тюленів становить 54%.

Самки годують своїх дитинчат трохи більше ніж місяць. До того моменту малюки вже можуть важити 90 кілограмів, що дозволить їм пережити період голоду при переході до самостійного харчування в океані.

Коли самки перестануть годувати дитинчат, то зможуть знову виводити потомство.

Варто зазначити, що українські науковці також проводять і інші дослідження тюленів. Наприклад, вивчають особливості їх розмноження і харчування. Вони також досліджують тканини пуповини та плаценти, щоб визначити вміст стійких органічних забруднювачів тощо.

Також українці досліджують звуки тюленів Ведделла, оскільки більшість їх звуків людина не чує, адже вони відносяться до ультразвукових частот.

Як писав УНІАН, восени 2020 року на українській полярній станції "Академік Вернадський" уперше народилося тюленя.

"На о. Галіндез, де розташована наша станція, народилося перше тюленя Уедделла. Це дівчинка, яка поки налякана та тримається матері", - йдеться в повідомленні.

Полярники зазначили, що вагітність у самок тюленів Уедделла триває 10 місяців, а народження малят відбувається просто на льоду. Кожна самка приносить по одному малюкові. Новонароджені тюленята зазвичай важать 25-30 кг, а в довжину – до 1,3 м, а коли стануть дорослими, мають важити біля 400 кг.

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Автор: Вікторія Гордієнко