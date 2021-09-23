Вони чи не щодня спостерігають наслідки зміни клімату.

Полярники української антарктичної станції "Академік Вернадський" зробили фото в підтримку кліматичного маршу.

Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

Марш відбудеться у Києві 26 вересня. Його мета - нагадати людям про загрозу зміни клімату та пов'язані з цим природні катаклізми.

Команда 26 Української антарктичної експедиції зазначила, що підтримує марш, а також закликає людей дбати про планету.

Читайте такожДикі кабани вештаються вулицями Рима і лякають місцевих жителів (відео)Вони сфотографувалися у літньому одязі, щоб підкреслити аномальність процесів, які відбуваються в екосистемах Антарктики.

"В Антарктиді, як ніде більше на планеті, вже зараз можна побачити наслідки зміни клімату. За останні 50 років середня температура на континенті зросла на + 3 С⁰ – це приблизно як різниця клімату між Україною та Скандинавією. Це призводить до значних змін в екосистемах регіону: тануть льодовики, змінюється хімічний склад Південного океану, Антарктида "зеленіє", деякі види тварин захоплюють нові, не притаманні раніше для них території тощо", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вчені з'ясували вік кита, рештки якого лежать неподалік української антарктичної станції "Академік Вернадський".

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Автор: Людмила Жерновська