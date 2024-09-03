Кулики доєдналися до півтори тисячі рожевих фламінго.

До Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) прилетіли кулики, серед них - великий грицик з самої Фінляндії.

Як пояснив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, серед далеких мігрантів, який прибули до Одещини, є грицик великий. "Наразі в парку декілька тисяч куликів. Кулики, особливо грицики жадібно зондують мул, поїдають смачних представників бентосу лиманів - багатощетинкові черв'яки та мотиль. Понад 90% часу денного перебування в акваторії нацпарку - це зондування дна мілководдя, де голова і довгий дзьоб цих гарних птахів постійно занурені у воду", - розповів науковець.

За його словами, співробітники заповідника встановили, що серед пернатих гостей є такі, що долетіли з самої Фінляндії.

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"Цкаво, що один з грициків на Тузлівських лиманах має супутниковий датчик і показує, що він прилетів до нас з Фінляндії й тримається вже майже два тижні. Скоро пильні кулики наберуться енергії й полетять далі, на Південь до Африки", - каже Русєв.

Він також додав, що попри війну вже кілька тижнів через парк з Тундри летять кулики різних видів. Вони прибувають на зупинку до водно-болотних угідь, до фламінго, які ще живуть у заповіднику.

За даними науковця, у нацпарку на Одещині ще тримається понад 1500 рожевих фламінго. "Попри шумовий вплив під час дронової атаки і під час прольоту інших БПЛА, фламінго живуть в нацпарку з квітня 2024 року і є своєрідною родзинкою природних екосистем Українського Причорномор'я під час війни", - констатує Русєв.

Що таке грицик великий

Грицик великий - великий прибережний птах родини баранцевих (Scolopacidae), що гніздиться у болотистих районах півночі Старого Світу та узимку мігрує до західної Європи, Африки, Південної Азії і Австралії. В Україні - гніздовий перелітний птах. Маса тіла 230–370 г, довжина тіла 36-44 см, розмах крил: 62-70 см. У дорослого самця в шлюбному вбранні верх голови бурувато-рудий, над оком - білувата "брова", нижня частина голови, шия і воло руді, а спина і плечі - чорно-бурі з рудими та сірими плямами. У цього птаха довгий, рівний, жовтогарячий дзьоб, на кінці він чорний. Ноги довгі, чорні, у польоті виступають за хвостом.

Природний парк "Тузлівські лимани"

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зафіксували наявність понад 1 тис. червонокнижних чоботарів, які схожі на крилатих зебр.

Вони прилетіли з Африки до заповідника у цьому році доволі рано. Перед осіннім сезоном ці дивовижні птахи залишились на Одещині, щоб набратися сил. У пошуках їжі вони найчастіше бродять по мілководдю, помахуючи з боку в бік дзьобом і пробуючи поверхню води або опускаючи дзьоб у відкладення мулу.

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