Першими летять самці, а незабаром за ними - самиці та молоді птахи.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) наразі перебувають унікальні птахи, яких вчені називають "бойовими куликами", - брижачі, що подолали тисячі кілометрів та користуються територією заповідника, як транзитним вокзалом. Як розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, шумове навантаження війни впливає на стан птахів та міграційні процеси.

"В нашому нацпарку брижачі (інша назва - турухтан) - пролітний вид і досить численний. Під час міграцій на території парку іноді можна зустріти десятки тисяч особин. Але, вони розмножуються лише в Тундрі коротким північним літом, тому залишають гніздування та відлітають з Тундри на південь до нас вже в червні", - зазначив науковець.

Він каже, що перші птахи з Тундри з’явилися на Одещині на початку липня - першими летять самці, а незабаром за ними - самиці та молоді птахи. Вони відлітають зазвичай невеликими групами від 5 до 30 особин, але іноді утворюють великі зграї. Як уточнює Русєв, за одну добу вони здатні пролетіти відстань у сотні кілометрів.

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"Зараз, ці дивовижні птахи, кожний самець яких має особисте забарвлення, зупиняються поживитися та відпочити у нашому нацпарку, як у постійно відкритому транзитному вокзалі. Вони готуються до міграції у далеку Африку", - уточнює вчений.

За його даними, масове осушення боліт у XX столітті призвело до зникнення багатьох гніздівель брижача на території Європи. Вид вперше описав як Tringa pugnax у 1758 році шведський зоолог Карл Лінней. Видовий епітет з латини на українську мову перекладається як "бойовий, войовничий".

Ареал проживання простягається від Великобританії та Північної Європи через Сибір до узбережжя Охотського моря та Берингової протоки. Турухтани гніздяться на вологих луках, розташованих біля малих водойм, прісноводних і торф'яних боліт. Особливо їх приваблюють ділянки північноєвропейської та азійської тундри, що знаходяться в дельтах мілководних річок.

В Африці місця зимівлі розташовані на середземноморському узбережжі та на південь від пустелі Сахара. Деякі популяції брижачів здійснюють тривалі міграції в тропічні регіони Західної Африки, пролітаючи туди й назад до 30 тисяч кілометрів.

Вид оберігається Боннською та Бернською конвенціями, Директивою ЄС про захист диких птахів та Угодою AEWA.

Останні новини із заповідника "Тузлівські лимани"

Як повідомляв УНІАН, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) зафіксували рідкісного птаха - кулика-довгонога. Ці птахи прилетіли до України з Африки. За словами науковців, під час весняного перельоту кулики-довгоноги тримаються невеличкими зграйками та парами. Вони селяться найохочіше на берегах солонуватих озерець і озер зі значними площами мілководдя і голими мулистими берегами.

Помічено, що ці птахи "мешкають" або невеличкими колоніями по декілька пар, або окремими парами. Живляться переважно водяними комахами та їх личинками, черв'яками.

Також повідомлялось, що рожеві фламінго покидають заповідник через обстріли РФ. За словами науковця, вони перелітають ближче до Одеси.

"Останніми тижнями над акваторією наших "Тузлівських лиманів" було дуже гучно і лячно для них. Вплив війни був дуже негативним для їх відтворення у цьому році", - розповів Русєв.

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