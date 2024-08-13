Іноді ці птахи живляться на плаву, роблячи занурення передньою частиною тулуба, рідше можна бачити птахів, які живляться на березі.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) набираються сил червонокнижні чоботарі – ці дивовижні птахи схожі на крилатих зебр. Як розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, кулики чоботарі, прилетіли з далекої Африки до заповідника у цьому році доволі рано.

"Зараз, перед осіннім сезоном, в нашому нацпарку ці дивовижні птахи, які схожі на крилатих зебр, ще залишились відпочивати й набратися сил. Вони досі тримаються на деяких лиманах – Шагани, Малошаганський, Малий Сасик, Бурнас, Алибей. Їх зараз понад 1000… У пошуках їжі найчастіше бродять по мілководдю, помахуючи з боку в бік дзьобом і пробуючи поверхню води або опускаючи дзьоб у відкладення мулу", - розповів науковець.

Він додає, що іноді ці птахи живляться на плаву, роблячи занурення передньою частиною тулуба, рідше можна бачити птахів, які живляться на березі. "Ласощі" вони знаходять на дотик, а їх живленні значне місце займають солоноводні рачки артемія (Artemia). Крім того, чоботарі їдять двокрилих личинок та інших комах (живуть у солоних водоймах), дорослих водяних комах, молюсків, черв’яків, мотиля.

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Чоботар перебуває під охороною Червоної книги України (статус - рідкісний), Боннської конвенції, Директиви ЄС про захист диких птахів та Угоди AEWA.

За словами Русєва, загрозливими чинниками для чоботаря є втрата гніздових біотопів, зокрема в наслідок забудови прибережних територій з туристичною та комерційною метою, забруднення узбереж, фактор неспокою з боку людини, знищення кладок бродячими собаками. Також дуже потужна загроза для них - через війну. Зокрема, птахи дуже постраждали на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"В їх помешкання рашисти стріляли сотнями ракет з Чорного моря, коли птахи прилітали до нас з Африки й займали свої звичайні місця гніздування. Вони гинули в тих місцях, де зазвичай формували колонії та виводили пташенят... Зараз, на цих ділянках сумно і тільки багато, багато вирв від рашистських ракет і мін, і тисячі уламків в мулі, які вбивали все живе навколо", - розповів науковець.

Як констатує науковець, проти все птахам дуже подобається у нацпарку, але незабаром вони повинні полетіти на Південь, щоб повернутися навесні в Україну.

Птахи у нацпарку "Тузлівські лимани"

До Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) прилетіли унікальні птахи, яких вчені називають "бойовими куликами", - брижачі що подолали тисячі кілометрів та користуються територією заповідника, як транзитним вокзалом. Як розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, брижачі (інша назва – турухтан) – пролітний вид і досить численний. Під час міграцій на території парку іноді можна зустріти десятки тисяч особин. Але, вони розмножуються лише в Тундрі коротким північним літом, тому залишають гніздування та відлітають з Тундри на південь до України вже в червні.

Науковець розповів, що перші птахи з Тундри з’явилися на Одещині на початку липня.

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