Дослідникам вдалося дістатися до Антарктики менше ніж за тиждень.

На станції "Академік Вернадський" розпочалася перезмінка річних експедицій. В ніч з 20 на 21 березня українське судно "Ноосфера" доставило до станції 29-ту Українську антарктичну експедицію, яка має замінити дослідників з 28-ї УАЕ. Про це йдеться у повідомленні Національного антарктичного наукового центру.

"Найближчими днями триватиме розвантаження криголама. Полярники мають переправити на берег 50 тонн вантажів та 140 тонн пального, необхідних для наступного року зимівлі. Оскільки через рельєф дна "Ноосфера" не може підійти до причалів станції, усе це перевозитимуть моторними човнами від протоки Пенола, де зупинилося судно, до острова Галіндез, де розташований "Вернадський"", - зазначають у повідомленні.

У центрі наголошують, що поки український корабель прямував до станції, учасники сезонного загону вже почали проводити запланові дослідження з біології, геології та геофізики. Завдяки чому вдалося відібрати перші зразки фітопланктону для міжнародного проекту з вивчення ймовірного поширення силіконів в Антарктиці.

Відео дня

"Робота сезонної експедиції триватиме під час перезмінки річних УАЕ, а також коли судно йтиме назад до Чилі. Про найцікавіші результати ми розкажемо окремо. А поки бажаємо нашим полярникам успішної перезмінки та гарної погоди", - додають дослідники.

Полярники нагадали, що "Ноосфера" з 29-ю УАЕ на борту відправилася з порту Пунта-Аренас до Антарктики 15 березня. Дослідники змогли дістатися до крижаного континенту менше ніж за тиждень. У пресцентрі додали, що під час цієї подорожі найбурхливіша у світі протока Дрейка була "дуже прихильною" до українського судна та поводилася "на диво спокійно".

Останні новини про українських полярників

Як писав УНІАН, команда з 14 учасників, серед яких науковці, лікар та інженери, вирушили на станцію "Академік Вернадський", де замінять 28 наукову експедицію. Там їхня місія буде тривати з квітня 2024 року по березень 2025-го.

Також раніше на станції "Академік Вернадський" український біолог зняв випадкову зустріч з морськими слонами, яких здебільшого складно зустріти в тій місцевості.

"Того ранку біолог 28-ї УАЕ Тарас Перетятко йшов у важливій справі - рахувати пінгвінів та знімати дані з логерів. І випадково натрапив на морських слонів, які бувають в цій місцевості дуже рідко", - написали у Національному антарктичному науковому центрі.

Вас також можуть зацікавити новини: