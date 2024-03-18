В Антарктиці українські вчені знайшли гніздо пінгвінів у незвичайно високій "точці".

Учасники антарктичної експедиції зафіксували гніздування пінгвінів на висоті 295 метрів над рівнем моря. Про дивовижу повідомили у Національному антарктичному центрі України.

"Знаєте, чим особливий цей субантарктичний пінгвін? Він зі своєю парою облаштував гніздо на висоті… майже 300 метрів над рівнем моря. Для розуміння, як це високо: біолог 28-ї української експедиції Вадим Ткаченко, що рахував птахів, спускався звідти понад пів години", - розповіли науковці.

Йдеться, що пінгвіна-верхолаза з пташеням вчений виявив на мисі Туксен півострова Київ. Він розташований неподалік острова Галіндез, де знаходиться українська антарктична станція "Академік Вернадський". Раніше найвищими точками, де науковцю зустрічалися гнізда, були скелі на островах Бут та Ховгард висотою 180 метрів над рівнем моря.

"Загалом субантарктичні пінгвіни люблять робити гнізда на підвищеннях, адже так менше шансів, що їх засипле снігом, і відповідно - більше шансів на успішне виведення потомства. Але, чому деякі чорно-білі пташки забираються аж на такі височини - вчені поки не мають логічного пояснення", - розповідають у центрі.

Можливо, на час початку гніздування мало вільних від снігу ділянок, тож пінгвіни забираються повище, де швидше сходить сніг.

"А може, їм просто подобається чудовий краєвид на Антарктику, який відкривається з таких місць", - кажуть науковці.

У антарктичному центрі пояснили, що українські вчені постійно відстежують динаміку поширення та розмноження антарктичних птахів у контексті зміни клімату.

На острові Галінде поповнення пташенят поморників

Нагадаємо, у лютому у Національному антарктичному центрі України розказали про пташенят південнополярних поморників, які вилупилися на острові Галіндез, біля станції "Академіка Вернадського". Нинішнього сезону їх тут народилося аж 19 у 13 пар. Йшлося, що це важливий показник, адже торік українські біологи взагалі не фіксували на Галіндезі появу малечі в поморників, хоча кладки яєць були.

Щорічний моніторинг успішності розмноження антарктичних "мешканців" дає можливість вченим відстежувати вплив зміни клімату на їхнє життя.

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