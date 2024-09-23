Українські полярники показали кадри перших днів життя дитинчати тюленя, яке народилося біля "Академіка Вернадського".
"Нещодавно ми розповідали, що біля станції народилося перше тюленятко Ведделла цього року. Показуємо неймовірно миле відео з малюком у різні дні його життя. Погляньте, як ніжно він пригортається до матусі та спілкується з нею", - йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру в соціальній мережі Facebook.
Центр оголосив про проведення конкурсу з вибору імені для першого ведделлятка. Українці могли залишати свої варіанти у коментарях до кінця дня 22 вересня. Водночас читачів заінтригували новими історіями про тюленів: "До речі, за цей час біля "Вернадського" народилося ще одне тюленя. Але про це розкажемо окремо".
Цікаві новини від полярників
Раніше українські науковці опублікували відео, на якому можна почути, як "розмовляє" крига в океані. Вони також пояснили причини цього явища.
А один з біологів випадково побачив морських слонів, коли направлявся рахувати пінгвінів. Зазначається, що цих тварин можна зустріти там дуже рідко. Полярники показали відео, яке вдалося зняти чоловіку.