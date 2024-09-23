Дорослі тюлені Ведделла важать близько 400 кілограмів.

Українські полярники показали кадри перших днів життя дитинчати тюленя, яке народилося біля "Академіка Вернадського".

"Нещодавно ми розповідали, що біля станції народилося перше тюленятко Ведделла цього року. Показуємо неймовірно миле відео з малюком у різні дні його життя. Погляньте, як ніжно він пригортається до матусі та спілкується з нею", - йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру в соціальній мережі Facebook.

Центр оголосив про проведення конкурсу з вибору імені для першого ведделлятка. Українці могли залишати свої варіанти у коментарях до кінця дня 22 вересня. Водночас читачів заінтригували новими історіями про тюленів: "До речі, за цей час біля "Вернадського" народилося ще одне тюленя. Але про це розкажемо окремо".

Цікаві новини від полярників

Раніше українські науковці опублікували відео, на якому можна почути, як "розмовляє" крига в океані. Вони також пояснили причини цього явища.

А один з біологів випадково побачив морських слонів, коли направлявся рахувати пінгвінів. Зазначається, що цих тварин можна зустріти там дуже рідко. Полярники показали відео, яке вдалося зняти чоловіку.

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