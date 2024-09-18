У перші дні життя малюки зазвичай важать 25-30 кг.

Біля української полярної станції "Академік Вернадський" народилося перше у нинішньому році тюленя Ведделла.

"У нас надзвичайно мімішна новина. Поблизу "Академіка Вернадського" народилося перше тюленятко Ведделла нинішнього року. Це – хлопчик. Він побачив світ на острові Вінтер, що розташований навпроти острова Галіндез, де знаходиться наша станція", - розповіли у Національному антарктичному науковому центрі України.

За словами біолога 29-ї УАЕ Світозара Давиденка, вагітна самиця була на Вінтері орієнтовно з 1 вересня.

Відео дня

"Ми щодня моніторили її стан: ходили пішки або дивилися за допомогою дрона. 17 вересня зранку з дрона побачили, що вона вже з дитиною, і відразу вирушили до них", – уточнив біолог.

На місці вчений відібрав зразки плаценти, які потім вивчають на вміст стійких органічних забрудників, проводять молекулярно-генетичні та інші дослідження. Також науковці загалом відстежують щорічну успішність розмноження тюленів Ведделла. Зокрема, вона сильно залежить від наявності морського льоду, адже саме на ньому або на берегах зі зручним спуском у воду відбувається народження тюленят.

За інформацією науковців, у перші дні малюки зазвичай важать 25-30 кг і дуже швидко ростуть на поживному молоці мами – його жирність 54%. До кінця вигодовування, яке продовжується близько 3 місяців, можуть сягати 90 кг. Дорослі тюлені Ведделла важать 400 кг.

"Вагітність цих тварин триває 10 місяців, а завагітніти вони можуть вже за кілька місяців після пологів. Тож ведделлята народжуються здебільшого на початку антарктичної весни. Кожна самиця приводить одне дитинча", - йдеться у повідомленні.

Науковці пропонують разом обрати ім'я для первістка – надсилати свої варіанти до кінця доби 22 вересня. Полярники 29-ї УАЕ оберуть найцікавішу ідею, а її автор отримає подарунок – шеврон цієї експедиції.

Останні новини полярників

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Антарктиці, неподалік української станції "Академік Вернадській", полярники зафіксували велику кількість морських котиків та морського слона. Зокрема, на острові Галіндез, де розташований "Академік Вернадський", нарахували 81 антарктичний морський котик, в компанії з ними був також один південний морський слон.

Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій (так-так, в Антарктиці зараз осінь), а внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: