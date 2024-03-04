На відео потрапили молоді самиці.

Національний антарктичний науковий центр поділився кадрами з морськими слонами, яких зазвичай важко зустріти в тій місцевості.

Відео зняв біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Тарас Перетятко, повідомляється на сторінці науквого центру в соціальній мережі Facebook. Зазначається, що біля станції "Академік Вернадський" вчені завжди можуть зустріти "неочікуваних гостей".

"Того ранку біолог 28-ї УАЕ Тарас Перетятко йшов у важливій справі - рахувати пінгвінів та знімати дані з логерів. І випадково натрапив на морських слонів, які бувають в цій місцевості дуже рідко", - додали вони.

На відео можна побачити молодих самиць морських слонів, вони мешкають на островах Субантарктики. Зазначається, що молоді тварини можуть зрідка прибути на острів для відпочинку.

Новини від українських полярників:

Як відомо, Національний антарктичний науковий центр постійно розповідає українцям про життя пінгвінів, тюленів та інших цікавих птахів та тварин.

Також вони іноді публікують фото рідкісних явищ, які не можна побачити в Україні. Наприклад, раніше вони поділилися знімками "пончиків зі снігу", створених природою.

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