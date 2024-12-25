День 20 грудня був коротшим на 10 секунд, а 22 грудня - на 36.

Полярники з української станції "Академік Вернадський" зняли вражаюче відео у день літнього сонцестояння, 21 грудня.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру, світловий день тривав майже 22 години 25 хвилин - сонце почало сходити о 02:02, а зайшло вже о 00:27. Найкоротший день над островом Галіндез очікується 20 червня, він триватиме майже 3 години 24 хвилини:

"Нагадуємо, що в Північній та Південній півкулі пори року йдуть у протифазі. Тобто коли в Україні зима, то в Антарктиці – літо".

У науковому центрі звернули увагу, що відео демонструє не лише найдовший день, а й швидкість зміни погоди та роботу сонячного трекеру, на якому було закріплено камеру.

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Раніше українські науковці зняли на відео повний штиль у районі станції, що вважається доволі рідкісним явищем.

Також вони публікували знімки одразу двох явищ, які побачили у небі в Антарктики. Мова йде про місячне гало та перламутрові хмари.

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