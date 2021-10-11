Вперше Кудря опинилася у притулку ще зовсім цуценям, після чого потрапила до людей, які тримали її на ланцюгу і зрештою знову залишили без дому.

У Дніпрі собаці Кудрі з драматичною долею нарешті знайшли новий дім.

Як розповіли в товаристві захисту тварин "Вірність", вперше Кудря опинилася у притулку ще зовсім щеням понад 8 років тому. Тоді їй вдалося знайти, як вважали волонтери, хорошу сім'ю. Однак через сім років, у грудні 2019-го, собаку захотіли віддати назад її ж господарі.

Виявилося, що всі ці роки за нею не доглядали належним чином і тримали на ланцюгу, а потім і зовсім вирішили позбутися тварини.

"Коли сім років тому ми влаштували в нібито хороші руки пухнасте веселе цуценя, хіба могли знати, що сьогодні везтимемо назад до притулку перелякану худу зі сплутаною до стану дредів шерстю Кудрю, яку ніколи не спускали з ланцюга? Маємо те, що маємо. Господарі продають будинок, кількох собак, яких брали в різний час у притулках для охорони, повертають чи виганяють. Волонтери розібрали своїх. Ми - Кудрю", - розповідали у "Вірності" у 2019 році.

Відтоді собаці почали шукати новий дім. Волонтери просили про допомогу з оплатою проживання, харчування та щеплень, а також не втрачали надію, що колись вона знайде по-справжньому своїх люблячих людей.

"Дуже сумна собачка, але вона починає танути, якщо її пообіймати та поцілувати в розумну мордочку. Шерсть у Кудрі довга і хвиляста, вимагає постійного догляду, що складно зробити в умовах притулку", - писали волонтери в соціальних мережах.

Однак тепер історія Кудрі нарешті отримала, як вірять у притулку, щасливий фінал. Через стільки часу чотирилапа опинилася в новій родині.

"А у нас Кудрю забрали додому! Кудрю у нас брали цуценям, а потім повернули. Через 7 років. Стала не потрібна. А вона така ніжна собака! Але не всім відразу довіряє. А до цих людей відразу пішла! Нехай все у вас буде добре", - повідомили волонтери 11 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

Зоозахисники сподіваються, що цього разу Кудря знайде своє собаче щастя.

Як раніше писав УНІАН, у Дніпрі вже тричі відловлюють чотирилапу мандрівницю, яка на одному і тому ж місці на мосту влаштовує "виступ" для водіїв. Собака приходить до улюбленої ділянки, ставить лапи на відбійник і починає голосно гавкати до тих, хто мчить з одного берега на інший.

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Автор: Катерина Комолова