Забрати собаку з імпровізованої сцени щоразу приїжджають працівники зооконтролю.

У Дніпрі вже тричі відловлюють чотирилапу мандрівницю, яка на одному й тому ж місці влаштовує виступ для водіїв.

Читайте такожНа Філіппінах пес-мотоцикліст став популярним тревел-блогером (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Тварина приходить до улюбленої ділянки, ставить лапи на відбійник та починає голосно гавкати до тих, хто мчить з одного берега на інший.

Забрати собаку з імпровізованої сцени щоразу приїжджають працівники зооконтролю.

Виявилося, що собаку звуть Вовча. Вона стерилізована та вакцинована. Собака мешкає в іншому районі міста, але щодня долає шість кілометрів заради виступу на мосту. Мандрівниці шукають нових господарів.

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Автор: УНІАН