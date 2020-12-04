У Дніпрі вже тричі відловлюють чотирилапу мандрівницю, яка на одному й тому ж місці влаштовує виступ для водіїв.
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Тварина приходить до улюбленої ділянки, ставить лапи на відбійник та починає голосно гавкати до тих, хто мчить з одного берега на інший.
Забрати собаку з імпровізованої сцени щоразу приїжджають працівники зооконтролю.
Виявилося, що собаку звуть Вовча. Вона стерилізована та вакцинована. Собака мешкає в іншому районі міста, але щодня долає шість кілометрів заради виступу на мосту. Мандрівниці шукають нових господарів.
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