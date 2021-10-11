Після удару ошелешений собака бігав вулицею з ножем, що стирчав зі спини.

У російському місті Сочі працівник шаурмічної встромив кухонний ніж у спину собаки.

Спанієль на прізвисько Федя гуляв у Лазаревському районі міста в неділю, 10 жовтня, і заглянув у кіоск, де готують шаурму.

"Чоловік, який, мабуть, працює там в шаурмічній, вдарив ножем собачку. Кухонний ніж, що стирчить зі спини собаки, він виправдав тим, що боїться собак, і цей песик Федя, собачка маленької породи, підбіг до його прилавка. ... Господиня собаки була там же, ... викликала друга, який міг допомогти собаку транспортувати до машини, і відвезли у клініку, не дістаючи при цьому ніж. ...чоловік дуже швидко ретирувався", - опублікував місцевий Telegram-канал слова очевидця.

При цьому, за деякою інформацією, господиня працює в тому ж торговому ряду і співробітники сусідніх кіосків знають собаку, він часто бігає там у нашийнику.

У прес-службі УВС у Сочі розповіли, що чоловік саме різав м'ясо, коли до нього підбіг пес, пише kp.ru.

"За його зізнанням, він дуже боїться чотирилапих, тому вирішив захиститися. ... Кухар повністю визнав свою провину. Сказав, що злого наміру в нього не було. Зараз щодо цього випадку проводиться перевірка", - повідомили у прес-службі.

Після удару спанієль почав бігати вулицею з ножем у спині. Він не скиглив і не гавкав, лише розгублено озирався на всі боки.

У клініці ветеринари витягли ніж і зашили рану під наркозом. Повідомляється, що зараз з псом Федею все гаразд, але щоб повністю відновитися, йому знадобитися кілька тижнів.

Раніше в Києві стаффордширський тер'єр намертво вчепився в таксу. Собаку врятував нацгвардієць з ножем і потрапив на відео.

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Автор: Катерина Комолова