Наразі невідомо, чи повернулися пастушки на острів без допомоги людей з інших прилеглих островів, чи вони були там увесь цей час і залишалися непоміченими на дуже низькому рівні популяції.

Галапагоського пастушка, відомого місцевим жителям як пачай, який є ендеміком Галапагоських островів, востаннє помітив на острові Флореана Чарльз Дарвін 1835 року.

Його вважали вимерлим на місцевому рівні і таким, що підлягає реінтродукції з інших Галапагоських островів, поки його не помітили під час недавніх польових робіт. Про це пише натураліст і письменник та творець контенту Меган Шерсбі для BBC Wildlife.

Під час польових робіт місцевий житель і захисник природи могли спостерігати його, перш ніж пастушок був офіційно помічений у трьох різних місцях на острові, включно з шістьма акустичними записами, двома спостереженнями і однією фотографією.

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Повторна поява пастушка вперше за майже 200 років відбулася після запуску проєкту з відновлення острова Флореана 2023 року екологічними групами та 160 жителями громади острова з метою видалення інвазивних видів з острова Флореана, включно з гризунами та дикими кішками. Птах також повернувся 2018 року на сусідньому острові Пінсон після того, як 2012 року там було знищено гризунів. Вчена Паула Кастаньо заявила:

"Повторне відкриття галапагоського пастушка підтверджує те, що ми бачили на островах по всьому світу - усуньте інвазивні загрози, і місцеві види зможуть відновитися дивовижним чином. Це неймовірна перемога для Флореани, і вона підживлює наш ентузіазм з приводу того, які ще місцеві види можуть з'явитися на поверхні, оскільки острів продовжує свій шлях до екологічного відновлення".

Зазначається, що наразі невідомо, чи повернулися вівчарки на острів без допомоги людей з інших прилеглих островів, чи вони були там увесь цей час і залишалися непоміченими на дуже низькому рівні популяції.

Останнє не є чимось невідомим для Галапагоських островів: на Рабіді відбулася ще більш тривала повторна поява - гекон, відомий лише за субфосільними записами віком понад 5000 років, був наново виявлений на острові, коли зусилля зі збереження дали змогу його чисельності знову збільшитися.

Важливо, що вид пастушків був одним із 12 видів тварин, що вважалися локально вимерлими на Флореані, яких екологи планували реінтродукувати. До цієї групи з 12 входять гігантська черепаха Флореани (або, скоріше, її дуже близькоспоріднені гібридні предки), пересмішник Флореани, полоз Флореани і галапагоська сипуха.

Новини про тварин, що вимирають

Вимирання навіть одного дикого виду може спричинити багатотисячні жертви серед людей, як це, наприклад, сталося в Індії. Саме тому так важливо захищати кожен вид, який зберігся до нашого часу.

Показовим у цьому стала Нова Зеландія, де один рідкісний птах навчив усю націю цінувати та захищати природу своєї країни. Такахе вважався вимерлим майже півстоліття, поки його не перевідкрили знову. І це стало точкою відліку для природозахисних зусиль Нової Зелендії.

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