Історія такахе вражає усвідомленням того, як близько до межі вимирання підійшов цей красивий птах.

Вимирання навіть одного дикого виду може спричинити багатотисячні жертви серед людей, як це, наприклад, сталося в Індії. Саме тому так важливо захищати кожен вид, який зберігся до нашого часу.

Показовим у цьому стала Нова Зеландія, де один рідкісний птах навчив усю націю цінувати та захищати природу своєї країни. Як пише в авторській статті для Forbes американський еволюційний біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс, птах виду такахе вважався вимерлим майже півстоліття, доки його не перевідкрили знову. І це стало точкою відліку для природозахисних зусиль Нової Зелендії.

Такахе – це нелітаючий птах, розміром з курку, який колись у великій кількості населяв обидва головні острови Нової Зеландії. Але не зустрічався більше ніде у світі.

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Кілька століть тому популяція такахе на Північному острові повністю зникла, а у XIX столітті така ж доля спіткала і популяцію Південного острова. У 1898 році орнітологи офіційно визнали птаха цілковито вимерлим. Але, на щастя, це було не зовсім так.

Невелика кількість цих птахів насправді змогла вижити у віддалених гірських долинах Південного острова. У 1948 році біля озера Те-Анау, найбільшого на острові, було знайдено сліди невідомого птаха, там таки люди чули незвичні пташині крики.

Було організовано наукову експедицію, яка рушила на пошуки загадкового птаха у важкопрохідних та віддалених горах Мерчісон. Це була настільки дика та незвідана місцевість, що ймовірно, учасники експедиції були першими людьми, які взагалі ходили у ті місця.

Зрештою саме там, у цих диких горах і було віднайдено малесеньку колонію такахе, які вже півстоліття вважалися вимерлими. Повторне відкриття птаха потрапило в заголовки газет не лише Нової Зеландії, але й по всьому світі. І ця знахідка привернула увагу новозеландської громадськості до проблем захисту вразливих видів.

"Повторне відкриття викликало негайний заклик до дій, оскільки природоохоронці та урядовці визнали важливість збереження цього рідкісного та знакового виду. Одна з перших відповідей полягала в тому, щоб оголосити гори Мерчисон заповідною територією, аби гарантувати, що природне середовище існування птахів не буде порушене людською діяльністю або завезеними хижаками", – пише Треверс

Служба охорони дикої природи Нової Зеландії швидко створила окрему програму, присвячену виживанню такахе. Ранні зусилля включали боротьбу з хижаками, відновлення середовища проживання та ретельний моніторинг популяції, що залишилася.

Сьогодні популяція такахе налічує 500 особин і постійно зростає. І хоча це все одно критично мала чисельність як для цілого виду, новозеландцям вдалося усунути більшість факторів, які призвели до майже повного зникнення такахе.

У прагненні врятувати такахе новозеландці навчилися підтримувати та захищати інші місцеві види, пише американський біолог.

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Як писав УНІАН, вчені зафіксували найбільший в сучасній історії випадок загибелі цілого виду. За короткий строк на Алясці загинули мільйони птахів виду кайра.

Також ми розповідали, що в Балтійському морі вчені знайшли новий підвид оселедця, який перейшов з харчування планктоном на поїдання іншої риби. Це неймовірне відкриття, адже еволюційний стрибок стався в історично мізерні строки.

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