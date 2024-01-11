За словами вчених, нинішній рівень смертності зазвичай не спостерігається у популяції тюленів.

У антарктичних тюленів вперше підтверджено високозаразну форму пташиного грипу, яка загрожує одній із найтендітніших екосистем на планеті.

Як повідомляє Sky News, вчені APHA (агентство, яке вивчає та захищає тварин та рослини) виявили варіант вірусу H5N1 у зразках, відібраних у мертвих морських слонів та котиків на субантарктичному острові Південна Георгія. Зараз відомо, що десятки тварин загинули, причому багато хто з них, швидше за все, - у віддалених бухтах і в морі.

Експерти Британської антарктичної служби повідомили Sky News, що ця трагедія стала "подією масової смертності".

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Зазначається, що представник APHA доктор Марко Фальк'єрі три тижні відбирав зразки диких тварин, зокрема у Південній Георгії. За його словами, тюлені та морські птахи живуть на одних і тих же пляжах, що дає вірусу можливість передаватися.

"Це важливо, тому що такий рівень смертності зазвичай не спостерігається серед цієї групи", - сказав він. Представник агентства вважає, що факт виявлення вірусу дає підстави вважати, що саме він спричинив загибель тварин.

Видання повідомляє, що вірус охопив земну кулю, поширюючись через перелітних птахів. І це спричинило масову загибель кількох колоній морських птахів у Великій Британії.

"Будь-яке переміщення вірусу між птахами та ссавцями викликає занепокоєння у вчених, які уважно стежать за "побічними подіями" щодо будь-яких ознак його мутації", - зазначає Sky News.

Вважається, що від цього вірусу загинули тисячі тюленів по всій Південній Америці, а також велика кількість норок та лисиць, які вирощуються в Європі для отримання хутра. За даними видання, вірус вже виявлений у невеликої кількості ссавців у Великій Британії, включаючи тюленів та диких лисиць.

При цьому переконливих доказів того, що вірус поширюється між ссавцями, немає, і вчені APHA не виявили ознак того, що вірус адаптувався до виживання у тюленів.

"Ці тварини мешкають в одному середовищі із птахами. Ми думаємо, що саме тому ці тварини заражені вірусом", — сказав доктор Фальк'єрі.

Захисники природи сподівалися, що великий Південний океан зупинить поширення вірусу в Антарктиді та Південній Георгії, але в жовтні вірус був виявлений у трупах особин бурого поморника – великого морського птаха.

Нове дослідження APHA також підтвердило наявність вірусу у чайок і антарктичних крячок, але пінгвінів він поки не спостерігається.

Професор Ешлі Баньярд, фахівець із пташиного грипу з APHA, розповів Sky News: "Для багатьох з нас велике полегшення, що пінгвіни не постраждали. Ми не знаємо, чи пов'язано це з відсутністю сприйнятливості або з тим, що вони раніше зазнавали впливу (вірусу – УНІАН) і мали деяку відповідь антитіл на менш патогенний вірус, який цілком міг безсимптомно передаватись серед мігруючих птахів", - розповів учений.

Але пінгвіни постраждали в інших частинах планети, і експерти з дикої природи побоюються наслідків того, що вірус досягне найантарктичнішого континенту.

Норман Реткліфф, еколог морських птахів із Британської антарктичної служби, сказав: "Це масова смертність, яка значно перевищує базовий рівень".

Якщо вірус справді "затвердиться" на континенті, то потенційно може поширитись усюди. Це вплине на глобальну популяцію імператорських пінгвінів, а також на велику частину пінгвінів Аделі по всьому світу. Можуть заразитися й інші тварини, наприклад, тюлені Уедделла.

"Всі ці види насправді не зустрічаються більше ніде, тому це буде мати глобальні наслідки для дикої природи Антарктики", - вважають вчені.

Тим більше, що багато антарктичних видів вже зазнають труднощів через зміну клімату та танення морського льоду.

Загибель тварин від пташиного грипу

Нещодавно на Алясці білий ведмідь став першим представником свого виду, який загинув від пташиного грипу, відомого як HBN1. Тварина харчувалася тушами мертвих птахів, заражених цією хворобою. За словами науковців, це перший зафіксований випадок загибелі білого ведмедя де-небудь від цієї хвороби. Білі ведмеді зазвичай полюють і поїдають тюленів, яких знаходять на кризі, але їм не потрібно ковтати заражених птахів, щоб заразитися хворобою. Вірус може зберігатися в навколишньому середовищі, особливо в холодному.

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