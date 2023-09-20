Цьогоріч в Антарктиці проблеми з льодом, що ускладнює тюленицям пошук місць для народження дитинчат.

В Антарктиці поруч з українською полярною станцією "Академіка Вернадського" народилося перше тюленя цього року.

"Маємо чудові новини. Днями неподалік нашої станції, на сусідньому острові Вінтер, народилося перше цього року тюленятко Ведделла. Це – хлопчик", - розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

За словами біолога 28-ї української експедиції Вадима Ткаченка, це тюленя особливо важливе, тому що цьогоріч спостерігається дуже мало тюлениць в районі "наших островів", а репродуктивний сезон тюленів ускладнений через нестачу льоду.

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Зазначається, що тюлені Ведделла народжують здебільшого на морському льоді, рідше – на суходолі, якщо там є зручний берег без крутих спусків. Цьогоріч протоки між островами в районі "Вернадського" мають або тонкий льодовий покрив, або не замерзли взагалі, що ускладнює тюленицям пошук місць для народження дитинчат.

"Дуже сподіваємося, що поблизу станції ще побачать світ нові тюленятки", - кажуть у центрі.

Українські полярники пропонують до 25 вересня надати ідеї щодо імені новонародженого "хлопчика". Полярники оберуть найцікавішу пропозицію, а її автор отримає подарунок.

Також оприлюднено декілька фото малюка. Фахівці пояснюють, що світлин небагато, тому що його матуся ще дуже знервована.

Полярники нагадали, що торік біля "Вернадського" першими народилися одразу два тюленяти – хлопчик та дівчинка. Вони отримали імена Мирко і Мрія.

Що за тюлень Веделла

Тюлень Веддела досягає в довжину 3,5 метра, важить до 550 кг. Може бути під водою до 60 хвилин. Ловить рибу та головоногих молюсків на глибинах до 800 метрів.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Антарктиці сотні пінгвінів "окупували" українську полярну станцію "Академіка Вернадського". Вони десятками прибувають до станції, а загалом на острові Галіндез, де розташовано станцію, зібралося 600 чорно-білих птахів.

За словами фахівців, через теплий клімат час повернення пінгвінів до "Вернадського" змінився. Цьогоріч вже у вересні (початок антарктичної весни) в районі Галіндезу стоїть досить тепла погода: мінус 5 С⁰ – середня температура повітря, та води – мінус 1,1 С⁰. Морського льоду майже немає, тож пінгвіни раніше припливають на місця гніздових колоній.

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