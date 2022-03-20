Дитинча східного дворогого носорога народилося рівно за тиждень після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У зоопарку міста Двур-Кралове-над-Лабем (Чехія) народився рідкісний носоріг. Його назвали Києвом, на честь українських героїв.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської влади з посиланням на адміністрацію зоопарку.

"Дитинча східного дворогого носорога народилося рівно за тиждень після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У зоопарку розповіли, що Київ почувається добре, регулярно п'є воду і набирає близько 1 кг за день. Наразі у довжину він сягає півметра", - йдеться у повідомленні.

Доглядачі звіринцю розповіли, що мама дитинча носорога спочатку була неспокійна. Проте зараз вона трохи вгамувалася та навіть дозволяє медсестрам збирати молоко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у зоопарку Миколаєва сталося поповнення, вперше з початку війни. Там народився леопард.

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