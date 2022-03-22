Зебреня народилося тиждень тому.

В екопарку "XII Місяців", що знаходиться під Києвом, в умовах війни з Росією сталося поповнення - там народилося маленьке зебреня.

Про це повідомляє його власник Михайло Пінчук в Facebook.

За його словами, зебреня народилося тиждень тому і напрочуд вижило: у його мами є молоко і вона його годує.

"Якось крізь весь цей дим пробиваються промінчики - і змушують посміхнутися. Я не встиг взяти участь у виборі імені або запропонувати назвати зебреня Вам, друзі. Наші герої в парку представили його мені відразу під ім'ям Маленький Зе", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, в зоопарку Миколаєва вперше з початку широкомасштабної війни Росії проти України з'явилося поповнення. У парі далекосхідних леопардів, які містяться в звіринці приблизно десять років, народився малюк.

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