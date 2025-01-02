За словами Плетенчука, в окупантів залишилося мало інструментів військово-морської логістики.

В Російській Федерації заявили, що піднімуть танкери "Волгонефть", які транспортували мазут, та через аварію затонули в Чорному морі, що спричинило екологічну катастрофу.

Голова МНС РФ Олександр Куренков заявив, що роботи проведуть власники танкерів, документи розроблять до 16 лютого, а роботи розпочнуть за місяць. Водночас речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук вважає, що не слід очікувати початку таких заходів до завершення сезону штормів.

В етері телемарафону він сказав, що зараз важко давати оцінки екологічним наслідкам, тому що Москва не допускає в цю акваторію міжнародних профільних спостерігачів та, звісно, немає там й українських фахівців. Треба розуміти, як підкреслює Плетенчук, що окупанти максимально намагаються приховати результати цієї катастрофи, винуватцями якої є безпосередньо Російська Федерація. Тому апелювати до якихось більш-менше точних даних Плетенчук зараз не може. Як додав військовий, суто підйом - доволі непросте завдання, й така операція розробляється не один день.

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"Та очікувати, що це станеться до закінчення сезону штормів, я б не став. Звісно, від росіян можна очікувати чого завгодно, але це, по-перше - ризиковано, по-друге - це потребує доволі багато часу, щоб цю операцію організувати та провести. Треба мати ще й відповідні інструменти для цього. Не впевнений, що зараз в акваторії Чорного моря, Азово-Чорноморського регіону ці інструменти є. Тому, на жаль, думаю, що ми будемо стикатися з наслідками розливу з цих затонулих суден щонайменше до весни", - наголосив Плетенчук.

У окупантів залишилося доволі мало інструментів морської логістики. Зокрема, після втрати великих десантних кораблів та великих поромів, які забезпечували перевезення залізничних вагонів, що було для окупантів дуже вагомою логістичною гілкою. Також такими шляхами й інші військові вантажі - перекидалося пальне, техніка.

Наразі, за словами Плетенчука, у загарбників залишилися лише звичайні автомобільні пороми, якими вперемішку з цивільними перекидають певну техніку та солдатів. Проте це вже інший, значно менший об’єм. Тобто, як каже речник, військово-морські перевезення у росіян фактично перервані. Водночас противник використовує у логістичних цілях Керченський міст. Плетенчук розповів:

"Також у якості логістики використовують Керченський міст. Вони мають єдине таке стале сполучення з материковою частиною так званої Російської Федерації. Використовувати у повному обсязі залізницю (яка йде мостом - УНІАН) вони не можуть. Проте не варто забувати, що багато вантажів вони можуть перекидати й суходолом".

Аварія танкерів РФ у Керченській протоці

Нагадаємо, 15 грудня в районі Керченської протоки в Чорному морі через аварію затонули два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". У результаті катастрофи стався розлив нафтопродуктів. Забруднення зафіксували на узбережжях Анапи у Краснодарському краї РФ та Керченського півострова. Проблеми спостерігалися в районі тимчасово окупованого Криму. На думку голови всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, Російська Федерація приховує справжню кількість нафтопродуктів, які вже витекли та продовжують витікати в Чорне море. Уточнена інформація щодо кількості мазуту поступово з’ясовується через втручання волонтерів, які почали збирати нафтопродукти на узбережжі. Йдеться за тисячі тонн.

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