На думку еколога, масштаби катастрофи стануть помітнішими влітку.

Російська Федерація приховує справжню кількість нафтопродуктів, які вже витекли та продовжують витікати в Чорне море через аварію танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" в районі Керченської протоки. Про це голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила в етері КИЇВ24.

"Вони (росіяни – УНІАН) приховують справжню кількість нафтопродуктів, які там були. Спочатку говорили, що це було дві тисячі тонн, потім – чотири, потім – шість…", - сказала вона.

Уточнена інформація щодо кількості мазуту поступово з’ясовується через втручання волонтерів, які почали збирати нафтопродукти на узбережжі.

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"Це ж масштаби абсолютно безпрецедентні по всій території узбережжя. Навіть, якщо мазут буде зібраний, фізично зібрана його значна частина з прибережної смуги, то потрібні спеціальні заходи для очищення піску від залишків нафтопродуктів, тому що нафтова плівка й далі буде присутня…", - наголошує Тимочко.

Вона зазначила, що в трюмах затонулих танкерів залишаються тонни нафтопродуктів і плівка, яка створюється у воді, ще довго отруюватиме флору та фауну.

"Літо фактично покаже, це показуватимуть космічні знімки, наскільки масштабною буде ця трагедія. Дельфіни, риба, краби, птахи й надалі потерпатимуть від цих наслідків. Вже сотні тисяч живих водних організмів загинули та ще загинуть. Це серйозний удар по Чорноморській екосистемі", - наголосила фахівець.

Аварія танкерів "Волгонефть" у Чорному морі – деталі

15 грудня в районі Керченської протоки розломилися навпіл та затонули два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". У результаті катастрофи стався розлив нафтопродуктів. Забруднення зафіксували на узбережжях Анапи у Краснодарському краї РФ та Керченського півострова.

Через погіршення ситуації в Краснодарському краї РФ оголошено надзвичайну ситуацію. Російські ЗМІ повідомляють, що через аварію у Чорному морі гинуть птахи, риба, дельфіни, а волонтери прибирають пляжі від мазуту.

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