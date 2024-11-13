Всесвітній фонд дикої природи оцінює, що 19 відсотків із понад 1100 видів риб у річці Меконг перебувають під загрозою зникнення.

Гігантський короп Меконгу сягає понад метр у довжину та важить 30 кілограмів. Але вчені зафіксували цю рибу всього 30 разів, за що прозвали його "привидом Меконга" за назвою річки Південно-Східної Азії, яка була його середовищем існування.

Еволюційно відмінний вид коропа, який не є лососем, але має лососеподібну зовнішність, насправді не був помічений ніким з 2005 року. Дослідники побоювалися, що він вимер, пише The New York Times.

Чан Сокхенг, який пропрацював майже 30 років в Управлінні рибальства в Камбоджі, в 2020 році одержав дзвінок, на який сподівався: рибалка на півночі Камбоджі впіймав рибу з гладенькою сріблястою спиною, жовтою смугою впоперек ока та яскраво вираженою вигнутою щелепою. Рибу продали торговцям у В'єтнамі, але інші рибалки в тій самій частині країни повідомили про свої власні спостереження у 2022 і 2023 роках. Сокхенг зумів зібрати цих двох тварин для вивчення, які були виявлені далі вниз за течією у вододілі Меконгу. Про це йдеться в статті, опублікованій у журналі Biological Conservation, на основі роботи Сокхенга, в якій було оголошено про повторне відкриття виду.

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"Це була його мрія побачити цю рибу, і його мрія збулася", - заявив Зеб Хоган, водний еколог з Університету Невади в Ріно і автор статті.

За його словами, новина про виживання велетенського коропа Меконгу стала "закликом до дії" для спільноти зі збереження рибальства в Камбоджі та Великій Південно-Східній Азії, щоб розпочати зусилля з пошуку та захисту виду. Хенг Конг, директор Інституту досліджень і розвитку внутрішнього рибальства та автор дослідження додав:

"Ми бачили цю рибу тільки в польових путівниках. Ми хотіли б визначити райони, де цей вид все ще присутній, а потім працювати з місцевими громадами, щоб залучити їхню активну участь у збереженні".

Всесвітній фонд дикої природи оцінює, що 19 відсотків із понад 1100 видів риб у річці Меконг перебувають під загрозою зникнення.

Якби гігантський лососевий короп Меконгу вимер, він був би першим з більш ніж десятка видів мегариб у річці, що важать понад 30 кілограмів, які піддалися цій долі. Після повторного відкриття він тепер вважається найбільш зникаючою рибою річки.

Зазначається, що оскільки меконгського гігантського лососевого коропа вважали вимерлим, його не занесли до списку видів, що охороняються в Камбоджі, і він не був широко відомим серед рибалок.

"Більшість камбоджійців ніколи навіть не бачили і не чули про цей вид риб", - сказав Чхут Чхеана, автор дослідження і координатор зі зв'язків із громадськістю Wonders of the Mekong.

Після повторного відкриття лососевого коропа доктор Конг додав його до списку охоронюваних видів країни. Але правовий захист буде ефективним, сказав він, тільки за підтримки рибальських громад Камбоджі. Доктор Конг сказав:

"У нас є закон про рибальство, але ми розуміємо, що нам потрібно налагодити хорошу співпрацю з рибалками".

Відродження гігантського меконгського лосося-карпа слугує символом "величезного розмаїття прісноводних риб, що перебуває під загрозою зникнення" річки Меконг загалом та нагальної необхідності захисту, сказала Мішель Тімі, заступник директора з прісної води у WWF-US, яка не бере участі у проєкті.

Зазначається, що лососевий короп був знову виявлений у провінції Стінгтраенг, у головному руслі річки Меконг і в одній з її основних приток. Ці місця розташовані південніше, ніж ті місця, де риба була відома історично. Її виявлення в цих місцях припускає, що ареал виду може бути ширшим, ніж вчені вважали раніше.

Тепер питання в тому, чи є Камбоджа "останньою надією" для цього виду, сказав доктор Хоган, або ж лососевий короп, який є мігруючим, зберігається в інших місцях. Вчений вважає, що ймовірність цього висока.

Він і його колеги організовують пошук популяцій, що вижили, в Камбоджі, Лаосі та Таїланді. Їхні зусилля включатимуть проведення досліджень ДНК навколишнього середовища для виявлення доказів існування виду в зразках води.

"Ми відправимо команди на пошуки цієї риби більш серйозно, ніж будь-коли раніше. Мене не здивує, якщо ми знайдемо рибу в усіх трьох країнах", - сказав доктор Хоган.

Новини про дослідження тварин

Згідно з новим дослідженням, що китайська гігантська саламандра, яку колись вважали одним видом, насправді може являти собою до дев'яти окремих видів.

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