Запікання дикого лосося в духовці — перевірений і надійний спосіб приготування смачної їжі.

Існує безліч способів приготування лосося, але найкращий спосіб – це чавунна сковорода, або духовка. Все залежить від експерта. Про це пише Simply Recipes.

Так, за словами рибалки Кінсі Браун, яка разом зі своєю сім’єю займається промисловим виловом дикого лосося в Кордові, штат Аляска, його улюблений спосіб приготувати лосося — це обсмажити його в чавуні на плиті.

"Для цього методу я зішкрібую всю луску і висушую філе, щоб шкірка стала надзвичайно хрусткою. Я люблю їсти шкірку разом із рибою, оскільки вона насичена смаком і вітамінами", - каже гурманка.

Відео дня

Хоча це її улюблений спосіб приготування лосося, Браун каже, що багато інших методів також дають смачні результати:

"Запікання дикого лосося в духовці — перевірений і надійний спосіб приготування смачної риби. Також я часто готую страву на сковороді з філе нерки, фаршированого спаржею. Я змащую олією сковороду, потім поливаю страву лимонним соком і запікаю при 380°F (приблизно 193°С - УНІАН) протягом 30 хвилин".

Використовуйте духовку

Комерційна рибалка в третьому поколінні Ханна Хеймбух, яка виловлює дикого лосося Аляски в північній частині Тихого океану, підтверджує, що є багато способів приготування лосося, але один із її улюблених — це зацукрований копчений лосось.

"Кілька разів на рік ми розморожуємо філе, нарізаємо його і маринуємо в цукрі та солі для приготування у коптильні — це простий процес, але результати неймовірні. Цей димний смак доповнює природне багатство дикого лосося Аляски. Таку чудову солодко-солону протеїнову закуску можна вживати одразу або покласти в морозилку і діставати звідти протягом року", - каже експертка.

Вона додає, що немає поганого способу приготування лосося. Вона любить смажити котлети з цієї риби, наприклад, із обрізків лосося:

"Філе лосося, приготоване на сковороді чи запечене в духовці, є чудовим джерелом білка".

Як приготувати заморожений лосось

Ви можете приготувати смачний лосось, навіть якщо він заморожений, хоча Браун радить його спочатку розморозити:

"Заморожене філе іноді може бути навіть кращої якості, ніж свіже, оскільки його не так часто обробляли".

Щоб розморозити рибу Браун радить вийняти її з морозилки і поставити її на ніч прото у холодильник, або вдень покласти рибу в миску з прохолодною водою. Експертка рекомендує також змастити заморожену рибу оливковою олією.

У свою чергу Хеймбух каже, що замороженого лосося навіть легше готувати.

"Приготувати заморожений аляскинський лосось дуже зручно та набагато простіше, ніж ви думаєте, тому що вам навіть не потрібно його розморожувати. І якість риби не постраждає, збережеться та ж ніжна, пластівчаста текстура та насичений смак. Якщо готуєте безпосередньо із замороженого, додайте кілька хвилин до часу приготування та поекспериментуйте з меншим вогнем, щоб забезпечити рівномірне приготування", - радить фахівчиня.

Останні новини кулінарії

Відома кулінарка Мері Беррі поділилась простим рецептом для холодного вечора. Це курка-фетарда. Вона готується надзвичайно просто і порадує вас ароматною паприкою, нотками меду та гостринкою вустерширського соусу.

Сама Мері вважає цей рецепт ідеальним для листопада. Ця страва не вимагає багато зусиль і допоможе нагодувати всю сім'ю.

Вас також можуть зацікавити новини: