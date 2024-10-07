Результати дослідження мають відіграти вирішальну роль у формуванні зусиль зі збереження цих саламандр.

Згідно з новим дослідженням, що китайська гігантська саламандра, яку колись вважали одним видом, насправді може являти собою до дев'яти окремих видів.

Південнокитайська гігантська саламандра претендує на звання найбільшої у світі амфібії, досягаючи 1,8 метра в довжину. Уявлення про те, що вона має кілька видів, існувало й до цього часу - дослідники припускали таку можливість протягом останніх 20 років, пише Interesting Engineering.

За словами авторки дослідження Мелісси Марр, складно визначити, чи існує кілька видів, просто поглянувши на китайських гігантських саламандр, адже їхній зовнішній вигляд залишався незмінним протягом "мільйонів років".

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Для подальшого вивчення вчені проаналізували відмінності ДНК між різними популяціями саламандр і порівняли їх з відмінностями, що спостерігаються між іншими видами саламандр.

Згідно з дослідженням, хоча вони здаються схожими, але генетично розділилися принаймні на сім окремих видів. Можливо, існує навіть до дев'яти видів, хоча дані недостатньо переконливі, щоб підтвердити це з упевненістю, додала Марр.

Зазначається, що результати дослідження мають відіграти вирішальну роль у формуванні зусиль зі збереження цих саламандр. Марр сказала:

"Наші результати підкреслюють нагальну необхідність захисту цих унікальних амфібій, доки не стало надто пізно".

Китайські гігантські саламандри класифікуються як вид, що перебуває під загрозою зникнення, насамперед через надмірну експлуатацію диких популяцій для підтримання індустрії розведення саламандр, що постачає на китайський ринок делікатесів, як зазначають автори.

Вчені пояснюють у своїй статті, що неназвані види не можуть бути зараховані до національних або міжнародних природоохоронних структур, що наражає їх на ризик виключення з зусиль із відновлення.

Необхідно зосередитися на виявленні раніше невідомих видів гігантської саламандри в Китаї, пошуку особин, які вижили, і забезпеченні їхнього визнання в законодавстві про охорону природи, сказав Семюел Терві, один з авторів дослідження.

"Усі види, які ми зараз ідентифікували, таким чином, перебувають під високим ризиком зникнення назавжди. Якщо ми хочемо уникнути втрати найбільших у світі амфібій, нам необхідно діяти терміново, щоб гарантувати, що ці нещодавно визнані види будуть офіційно визнані та захищені законом", - додав він.

Новини про тварин

Новий вид риб був знайдений у Червоному морі: менше 2 сантиметрів завдовжки, він примудрився вмістити достатньо люті у свою крихітну мордочку, щоб заслужити загальну назву "сварливий карликовий бичок".

Науковці вперше помітили новий для науки вид під час занурення в Фарасан Бенкс у Саудівській Аравії, а потім знайшли ще близько Тувала в Червоному морі. Спочатку він був схожий на вогняного карликового бичка (Sueviota pyrios) - рідкісну красуню, відому лише за одним екземпляром, зібраним ще 1972 року, - але пізніше вони зрозуміли, що це абсолютно новий вид.

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