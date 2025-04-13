Наразі у нацпарку нарахували 150 фламінго.

У Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) прилетіли дивовижні птахи – рожеві фламінго, яких також називають феніксами.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. "Рожеві родзинки повернулися до Тузлівських лиманів. Вони мандрували всю зиму по Європі й ось нарешті повернулись в Україну… 150 птахів з типовими неймовірно знайомими нам голосами, прилетіли вчора до Кордону "Тузлівська Амазонія". Привіталася зграя з працівниками нацпарку і полетіла шукати на великих просторах лиманів затишні місця для гніздування. Сподіваємось що їм це вдасться зробити, а ми будемо їх оберігати", - наголосив науковець.

Він також показав відео, на якому ці неймовірно красиві птахи шукають їжу на мілководді. Ймовірно, вони попали в об’єктив "фотопастки", бо видно, що їм нічого не загрожує – рожеві фенікси спокійно харчуються у воді. Русєв пояснює, що фламінго після мандрування Європою повернулись до заповідника 12 квітня.

Що відомо про "українських фламінго"

У 2024 році рожеві фламінго, які прилетіли до нацпарку "Тузлівські лимани", зіткнулися з проблемою пошуку безпечних місць для гніздування, через що довго мандрували лиманами.

Загалом на заповідних водоймах було близько 1500 птахів. Згодом певна частина почала гніздуватися, але у липні стало відомо, що птахи через обстріли російської армії залишали "Тузлівські лимани" та полетіли ближче до Одеси шукати комфортні ділянки. Зокрема, птахів бачили на березі річки Дністер та між населеними пунктами Маяки й Біляївка.

За словами науковців, вплив війни на розмноження цих птахів минулого року був дуже негативним.

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