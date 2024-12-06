Відомо, що наразі у КиївЗоо живе 2 види пеліканів, а саме рожевий та кучерявий.

У Київському зоопарку вивели унікальний виводок з трьох пташенят рідкісних рожевих пеліканів. Про це повідомили у пресслужбі Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

Там наголосили, що це вдалося зробити за допомогою найсучасніших європейських підходів та наполегливій праці співробітників відділу птахів в Україні.

У загальному з понад 400 членів Європейської асоціації зоопарків лише 109 закладів утримують рожевих пеліканів. Цього року тільки 12 закладів змогли отримати потомство цього рідкісного птаха.

Також відомо, що нині у київському зоопарку живе одразу 2 види пеліканів - рожевий та кучерявий, що робить заклад унікальним серед інших.

"Ці птахи надзвичайно примхливі та складні у розведенні. Тож таке справжнє диво стало для нас ніби подарунком на День Святого Миколая, яким ми радо ділимось із нашими відвідувачами. Вони ще по-дитячому незграбні та вкриті сіреньким пушком, і навіть не вміють плавати. Але не сумнівайтесь - буквально за декілька місяців вони стануть неймовірними та величними рожевими красенями - одними з найбільших та найяскравіших птахів української фауни!", - запевняють у КиївЗоо.

Крім того, головним продуктом пташенят для харчування є найсвіжіша річкова риба, якої кожен пелікан з'їдає 1,5 кг за добу. Познайомитися з пернатою малечею можна у Зимовому пташнику на нижньому парку КиївЗоо.

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