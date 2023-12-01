Ці правила поширюються як на туристів, так і на полярників, які працюють на континенті.

1 грудня у світі відзначають День Антарктиди. Це найбільший не змінений людиною осередок дикої природи, де діють свої правила.

Як розповіли в Національному антарктичному науковому центрі, крижаний континент було відкрито 1820 року. Його автентичність зумовлена складністю кліматичних умов, а також і політичною домовленістю про незахоплення і невикористання цієї території.

Проте у часи між початком освоєння Антарктики до встановлення чітких екологічних стандартів люди завдали величезної шкоди цьому регіону. Насамперед йдеться про винищення тварин – китів, тюленів та пінгвінів. Деякі популяції і досі не відновилися.

Відео дня

"Нині ж головний господар на материку – природа, а людина тут гостює. В Антарктиці діють суворі обмеження, яких має дотримуватися кожен – і полярники, які тут працюють, і туристи", – наголосили в Національному антарктичному науковому центрі.

Так, в Антарктиді дозволений туризм, проте існує заборона на будь-яку військову діяльність, ядерні вибухи та захоплення радіоактивних матеріалів. Крім того, люди мають якомога менше впливати на тамтешню природу. Відтак, транспортні засоби не повинні порушувати життя диких тварин як у морі, так і на суші.

Заборонено годувати, торкатися чи брати в руки птахів (зокрема, пінгвінів) чи тюленів. Не можна наближатися до тварин та фотографувати, якщо це впливатиме на їхню поведінку. Також суворо заборонено завозити на континент немісцеву флору та фауну, зокрема спори та насіння рослин.

Крім того, на континенті не можна застосовувати вогнепальну зброю, вибухові речовини або допускати інші гучні звуки, що можуть налякати тварин.

Проте є низка речей, які дозволено робити людям:

можна завозити тваринні та рослинні продукти для їжі, але вони мають зберігатися під суворим контролем і належно утилізуватися,

за наявності дозволу можна завозити кімнатні рослини, а також лабораторні рослини, тварин та мікроорганізми.

Дозволено збирати та вивозити зразки тварин, рослин можна виключно для наукових цілей та за наявності дозволу. При цьому науковці наголошують, що категорично заборонено завдавати шкоди тваринам і рослинам, знищувати їх чи забирати як сувенір. Це стосується й інших геологічних зразків як-от кістки, каміння чи яйця.

"Встановлені в Антарктиді правила є взірцем поваги до природи. Ми маємо цінувати нашу планету й поважати усіх її мешканців. Від цього залежить і наше майбутнє", – додали в науковому центрі.

Інші новини про Антарктику

Відомо, що в Антарктиці активно ведеться наукова діяльність. Дослідники вивчають флору і фауну крижаного континенту та навіть відкривають нові види істот.

Так, нещодавно стало відомо, що українські вчені- зоологи Андрій та Сергій Утєвські спільно з колегами відкрили новий вид істот в Антарктиці. Йдеться про арктичних пʼявок, які отримали назву Austroplatybdellina.

Дослідники зʼясували, що предки цього виду істот мільйони років тому мігрували спершу з Антарктики в Арктику, а потім назад в Антарктику.

Вас також можуть зацікавити новини: