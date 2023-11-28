Нині на рахунку братів-дослідників відкриття 19 нових для науки видів тварин.

Українські зоологи Андрій та Сергій Утєвські відкрили новий вид антарктичних п'явок. Вчені встановили, що мільйони років тому предки цього виду істот мігрували спершу з Антарктики в Арктику, а потім назад в Антарктику.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр. Зазначається, що цю роботу українські вчені виконали у співпраці з іноземними колегами Александром Бєлецьким та Йоанною Ціхоцькою з Польщі, Маріо Санторо з Італії та Петером Тронтелем зі Словенії.

Так, вчені досліджували поширення паразитів риб – п’явок-пісциколід. Коли зоологи виявили новий вид, вони ретельно вивчили його зовнішню та внутрішню будову, а також ядерні та мітохондріальні гени.

Відео дня

"З'ясувалося, що нова п’явка належить до групи, яку називають "платибделіни". Вони поширені в Арктиці й суміжних водах Атлантики та Тихого океану. Це те саме, як знайти білого ведмедя в Антарктиці!" – зазначив Сергій Утєвський.

Після цього науковці почали вивчати, як могло виникнути таке надзвичайне географічне поширення. Більшість тварин мешкають виключно або в Північній, або в Південній півкулі.

"Філогенетичний аналіз і реконструкція предкових ареалів засвідчили, що риб’ячі п’явки виникли в морях навколо Антарктики, потім вони розповсюдилися Світовим океаном, досягли Арктики та проникли в прісні водойми Північної півкулі. Однак згодом предок нашого виду повернувся з півночі на батьківщину пращурів всієї родини риб’ячих п’явок в Антарктиці", – пояснили вчені.

Молекулярний годинник показав, що новий вид відділився від своїх північних родичів приблизно 1,76 мільйона років тому. Це сталося під час плейстоцену, коли поверхня Землі зазнала значного охолодження. Саме тоді цей вид і зміг перетнути тропіки, кажуть вчені.

"Ми віднесли новий вид до нового роду, який назвали Austroplatybdellina, що перекладається з латини як "південна платибделіна", тому що ця антарктична п’явка належить до переважно північної групи платибделін. Еволюційна історія нового виду нагадала нам притчу про блудного сина, який залишив батька та блукав у далеких країнах так само, як і п’явки-платибделіни в північних морях. Згодом одна з них повернулася на південну прабатьківщину. Латиною "блудна" – "prodiga". Отже, повна офіційна назва описаного нами нового для науки виду – Austroplatybdellina prodiga", – зазначив Сергій Утєвський.

У Національному науковому арктичному центрі зауважили, що брати Утєвські – відомі дослідники полярних регіонів з Харкова. Вони багато років вивчають п’явок різних регіонів: Сергій – арктичних, а Андрій – антарктичних. Нині на рахунку українських вчених відкриття 19 нових для науки видів тварин.

Інші наукові відкриття

Науковці виявили рибу, яка все життя плаває догори ногами. Це один із видів вудильників, який відомий під назвою Gigantactis. Зустріти його можна в усіх океанах світу на глибині приблизно від 900 до 2500 метрів.

Крім того, у денній атмосфері Венери було виявлено кисень. Дослідники стверджують, що це відкриття свідчить про те, що ми маємо нове розуміння динаміки венеріанської атмосфери та моделей циркуляції в ній.

Вас також можуть зацікавити новини: