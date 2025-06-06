Дослідники зазначають, що підвищення температури, ймовірно, зіграло значну роль у таненні підґрунтя, спричинивши каменепади і прискоривши просування льодовика.

Різке сходження льодовика на швейцарське село Блаттен минулого тижня підкреслює, що Європа, як континент, який найшвидше теплішає у світі, стає дедалі небезпечнішим місцем.

Як пише Euractiv, масштаб руйнувань безпрецедентний для швейцарських Альп, і це частина тривожної тенденції. У квітні 2024 року аналогічне падіння на Піц-Шершен недалеко від італійського кордону призвело до викиду порівнянних обсягів уламків, хоча і з меншими збитками. У 2022 році падіння льодовика Мармолада в Італії забрало 11 життів.

"Кілька ділянок у європейських Альпах перебувають під активним наглядом, оскільки можлива потенційна нестабільність", - заявив Міхаель Гасс, запрошений науковець Швейцарського федерального інституту досліджень лісу, снігу та ландшафту (WSL).

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Він сказав, що збільшення частоти таких великих подій "здається, вказує на те, що нам доведеться мати справу з більшою кількістю" в майбутньому. Вчений зазначив:

"Такий обвал гір і льодовиків не може статися тільки через кліматичні чинники. Необхідна довгострокова геологічна підготовка".

Дослідники зазначають, що підвищення температури, ймовірно, зіграло значну роль у таненні підґрунтя, спричинивши каменепади і прискоривши просування льодовика. Хасс вказав на потепління вічної мерзлоти і відступ льодовиків як на ключові дестабілізуючі сили.

"Це призводить до загальної дестабілізації матеріалу на великій висоті і, отже, ймовірно, зробило значний внесок у поточну подію", - сказав він.

За його словами, хоча події, подібні до тієї, що сталася в Блатені, залишаються рідкісними і "винятковими", Хасс попередив, що ризики зростають.

"Ситуація не погіршується швидше, ніж ми думали. Але обізнаність і готовність зараз мають вирішальне значення" - особливо для тих, хто живе і працює в Альпах", - додав фахівець.

Минулого року Європейське агентство з навколишнього середовища попередило, що Європа нагрівається швидше, ніж будь-який інший континент, і не готова до зростаючих кліматичних ризиків. Танення льодовиків - це далеко не локальна проблема.

Зазначається, що нещодавнє дослідження оцінює, що навіть якщо країни досягнуть мети Паризької угоди щодо обмеження потепління до 1,5°, льодовики в усьому світі втратять близько 47% своєї маси протягом наступних століть. Однак поточні кліматичні обіцянки припускають, що світ перебуває на шляху до потепління на 2,7° - якщо тільки лідери не збільшать свої амбіції на саміті COP30 у Бразилії наприкінці цього року.

Очікується, що Європейська комісія представить пропозицію щодо скорочення викидів парникових газів до 2040 року 2 липня і закликає держави-члени підготуватися до того, що вже вважається неминучим. Представник Європейської комісії сказав:

"У нещодавній оцінці Комісією остаточних національних енергетичних і кліматичних планів ми наголосили, що прогрес у вирішенні питань стійкості до зміни клімату та адаптації нерівномірний".

За словами чиновника, розширення цих зусиль має першорядне значення. Європейський план адаптації до зміни клімату, як очікується, буде представлений 2026 року для "підтримки держав-членів у забезпеченні готовності та плануванні та забезпечення регулярних науково обґрунтованих оцінок ризиків".

Сходження льодовика у Швейцарії

28 травня льодовик Берч обрушився під вагою каміння й уламків від лавин на горі Кляйнес Несторн, поховавши село Блаттен у швейцарському регіоні Вале. Близько 300 жителів було евакуйовано кількома днями раніше, що ледь дозволило уникнути катастрофи.

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