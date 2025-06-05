Україна зможе безмитно експортувати сталь та залізо, якщо це "не шкодитиме промисловості ЄС".

Європейський союз на три роки продовжив призупинення захисних заходів щодо імпорту заліза та сталі з України. Відповідне рішення опубліковане на сайті Ради Євросоюзу.

У Раді ЄС нагадали, що з 2018 року ЄС застосовував захисні заходи щодо імпорту певних видів заліза та сталі, щоб захистити своїх виробників. В рамках підтримки України з боку ЄС, у зв'язку з незаконною агресією Росії, Україна була звільнена від цих заходів.

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження призупинення дії захисних заходів ЄС щодо заліза та сталі з метою підтримки економіки України в умовах агресивної війни Росії. Мета - полегшити виклики, з якими стикаються українські виробники та експортери в результаті війни", - наголошується у повідомленні.

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Разом з тим, ЄС може повернути мита та квоти, якщо імпорт заліза та сталі з України зросте до рівня, "який суттєво шкодить або загрожує завдати шкоди промисловості ЄС".

Торгівельний безвіз

Як відомо, з червня 2022 року між Україною та ЄС діє торгівельний безвіз як тимчасовий захід для підтримки української економіки під час повномасштабного вторгнення Росії. Він передбачає скасування мит і квот на український експорт до Євросоюзу.

Разом з тим, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз не буде продовжувати "торговельний безвіз" з Україною, який завершується 5 червня.

За даними ЗМІ, блок працює над переглядом умов зони вільної торгівлі, затвердженої в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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