Наближення величезної хмари транслювали в прямому етері.

У швейцарському альпійському селі Блаттен, розташованому в долині кантону Вале, стався масштабний зсув, спричинений обвалом льодовика.

Як пише Reuters, зсув накрив близько 90% території села товщею з льоду, каміння та бруду. Бруд та ґрунт повністю накрили частину населеного пункту, річку та лісисті схили навколишньої долини. Мер Блаттена Маттіас Беллвальд обіцяє, що влада відбудує його:

"Ми втратили наше село. Село під завалами. Ми його відбудуємо".

Завдяки попереднім попередженням, приблизно 300 мешканців селища евакуювали ще 19 травня. Проте одна людина вважається зниклою безвісти, її продовжують шукати.

За словами експертів, наразі складно точно визначити, наскільки підвищення температури внаслідок зміни клімату спричинило обвал, оскільки важливу роль у події також відіграв нестабільний гірський схил.

Професор екології та клімату Цюріхського університету Крістіан Хуґґель зазначив, що, попри вплив різних факторів, місцева вічна мерзлота постраждала від підвищення температури в Альпах. Він підкреслив, що такі масштаби руйнувань у Блаттені не мали аналогів у швейцарських Альпах ані в цьому, ані в минулому столітті.

Інші інциденти з льдовиками

Нагадаємо, у серпні минулого року на масиві Монблан у Французьких Альпах відкололися брили льодовика. Внаслідок цього загинув один альпініст, ще четверо отримали поранення.

А в Антарктиді вчені зафіксували унікальне явище, яке вони назвали "льодовим піратством" - ситуацію, коли один льодовик буквально "краде" лід у свого сусіда.

Це відкриття стало результатом 17-річного спостереження за Східним і Західним льодовиками Колера за допомогою супутникових знімків.

Протягом цього періоду дослідники помітили, що Східний льодовик Колера прискорив свій рух, тоді як Західний льодовик Колера сповільнився. Це свідчить про те, що Східний льодовик почав перенаправляти потік льоду від свого сусіда, ефективно "поглинаючи" його масу.

Вас також можуть зацікавити новини: