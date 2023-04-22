Шрі-Ланка заборгувала Китаю вже близько £5,7 млрд.

Уряд Шрі-Ланки збирається відправити в Китай понад 100 тисяч унікальних макаків. Зоозахисники заявили, що у КНР всього 18 зоопарків, а тому доведеться розмістити по 5 тисяч тварин у кожному з них. У зв'язки з цим вони переконані, що тварини, найімовірніше, потраплять у ресторани чи лабораторії.

Як пишуть журналісти The Telegraph, уряд Шрі-Ланки вже оголосив про призначення комітету, який вивчатиме питання відправки.

Зоозахисники хвилюються, що продаж тварин призведе до знищення популяції макаків на Шрі-Ланці. За останніми даними, їх у країні проживає від 200 тисяч до 3 млн особин. Член Об’єднаної національної партії Шрі-Ланки Навін Діссанаяке назвав таке рішення влади "гидотою".

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Водночас посольство Китаю заперечило прохання будь-якого державного департаменту відправити мавп. За словами парламентарія Бандула Гунавардани, масовий експорт макаків обговорювався не з урядом, а з китайською компанією.

Як пише видання, валютні резерви Шрі-Ланки нині складають близько £400 млн. Це менше, ніж країна щомісячно витрачає тільки на імпорт палива. Уряд заборгував Китаю вже близько £5,7 млрд.

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