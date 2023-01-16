Вчені зізнаються, що вперше бачать подібне.

На узбережжя Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) шторм викинув тисячі рідкісних ракоподібних - морських кротів.

Як повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, в неділю після потужного шторму, який тривав на Чорному морі кілька днів, співробітники парку вийшли на узбережжя, щоб його обстежити.

"Бачимо неймовірну кількість рідкісних тварин, які викинуло море на берег. Причому таку картину я бачу вперше. Це викинуло рідкісних тварин ракоподібних Чорного моря - морських кротів. Це донні тварини, які живуть на глибині від 0,5 до 15 м. Вони риють U-подібні нори завдовжки майже 80 см", - написав він у Facebook.

Відео дня

Як зазначив вчений, від такої нори на глибину часто відходять додаткові ходи. Також нора має розширені камери, щоб тварини мали змогу розгортатися. Живиться морській кріт донними організмами та біологічним пилом - детритом. В кожній норі живе тільки одна тварина.

За даними вченого, вночі ці істоти залишають нори у пошуках їжі, тоді під час нічного шторму їх може викидати на берег.

"Що вийшло і зараз, коли за нашими оцінками, тільки на узбережжі моря в межах парку викинуло більш 100 тис. морських кротів. Ця морська тваринка вважається дуже рідкісною і тому занесена у Червону книгу України. Але, що цікаво знати, що вони довго не затримаються на пляжі", - розповів Русєв.

Він уточнив, що на узбережжі за кілька днів морських кротів з'їдять інші тварини – шакали, кульони (вид птахів) тощо. Зокрема, тільки на один кілометр пляжу природоохоронці нарахували біля 40 великих кульонів, які харчувалися морськими кротами.

Екологічна катастрофа в Чорному морі: подробиці

У національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) на зимівлю залишились птахи, які дезорієнтовані змінами клімату та війною РФ на території України. Вони можуть загинути.

Протягом вересня-грудня через використання фермерами отрутохімікатів на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" Одеської області та прилеглих землях загинули тисячі диких птахів та тварин.

У Чорному морі на Одещині на зимівлю залишились дельфіни, які постраждали через військову агресію РФ.