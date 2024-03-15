З внутрішніх органів акул отримують цінну косметичну речовину.

Глибоководні акули та скати повільно розмножуються, тому інтенсивна риболовля ставить їх під більшу загрозу, ніж інші види. А скорочення їхної чисельності пов’язують ще й з косметичною індустрією, пише Sky News.

Видання зазначає, що у жіночих засобах для догляду за шкірою, а також у деяких медичних препаратах серед іншого використовується речовина під назвою "сквален". Одним з основних джерел її отримання є печінковий жир глибоководних акул.

Хоча екологи традиційно переймаються шкодою від видобутку корисних копалин на дні моря, надмірний вилов глибоководних видів риб несе в собі більшу шкоду, йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Science.

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Зазначається, що з-поміж 2800 видів глибоководних акул і скатів майже 390 вже знаходяться під загрозою зникнення. Надмірний вилов загрожує їм більше, ніж іншим видам, оскільки вони дуже повільно розмножуються.

Хоча зараз багато косметичних компаній використовують сквален рослинного походження, його видобуток з акул все ще залишається дуже поширеним в усьому світі.

За даними ООН, у 2018 році на світовому ринку було продано близько 750 тонн так званої акулячої олії – сировини, з якої отримують сквален. Щороку у світі виловлюється до 100 мільйонів акул заради їхніх плавників і м’яса, а також жиру з печінки.

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Як писав УНІАН, в Африці за один день 11 березня було побито тисячі температурних рекордів. Такого у світі ще не спостерігалося. Країни від Камеруну до Маврикія відчули безпрецедентну хвилю спеки.

Також ми розповідали, що країнам по всій Європі слід підготуватися до катастрофічних кліматичних ризиків, починаючи від повеней і закінчуючи смертоносними хвилями спеки, оскільки зміна клімату зачепить економіку і суспільство вже в цьому столітті.

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