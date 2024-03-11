Через зміну клімату Європі загрожують хвилі спеки, повені та інші катастрофи.

Країнам по всій Європі слід підготуватися до катастрофічних ризиків, починаючи від повеней і закінчуючи смертоносними хвилями спеки, оскільки зміна клімату зачепить економіку і суспільство вже в цьому столітті. Про це заявило Агентство ЄС з навколишнього середовища, повідомляє Reuters.

Вчені заявили, що політикам необхідно розробити нові плани для вирішення цих проблем. За їхніми даними, Європа є континентом у світі, який найшвидше нагрівається. Він нагрівається вдвічі швидше, ніж інша частина планети.

За словами кліматологів, збитки частково залежатимуть від того, чи будуть політики діяти зараз, щоб підготувати суспільство. Йдеться, зокрема, про поліпшення страхування, проєктування інфраструктури інфраструктуру та нові закони, які захистять людей, що працюють на відкритому повітрі, від смертельної спеки.

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Вчені заявляють, що без вжиття термінових заходів більшість кліматичних ризиків, з якими стикається Європа, можуть досягти "критичного або катастрофічного рівня" вже в цьому столітті. Вони включають ризики для здоров'я, рослинництва та інфраструктури.

Очікується, що до кінця століття від хвиль спеки загинуть сотні тисяч людей, а економічні втрати тільки від прибережних повеней можуть перевищити 1 трильйон євро на рік.

Руйнівні урагани в США стали ще сильнішими

За словами вчених, раніше шторми посилювалися повільніше, ніж тепер.

Так, з 1950 по 2023 роки вчені зафіксували 482 урагани в Атлантичному океані, які мали максимальну швидкість вітру 119 км/год.

З них приблизно 60% зазнали швидкого посилення, тобто швидкість вітру зросла на 56,3 км/год або більше за 24 години. З 1970-х років кількість штормів, які переростають в урагани 4 або 5 категорії, у Північній Атлантиці збільшилася приблизно вдвічі.

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