За один день по всьому континенту зафіксували безліч температурних рекордів.

В Африці за один день побито тисячі температурних рекордів. Такого у світі ще не спостерігалося. Про це повідомляє The Watchers.

За даними видання, хвиля винятково спекотної погоди призвела до того, що 11 березня було встановлено безліч температурних рекордів по всій Африці. Країни від Камеруну до Маврикія відчули безпрецедентну спеку в березні.

"Рекорди були побиті майже у всіх країнах з півночі на південь і з заходу на схід. Ніколи нічого подібного не траплялося ніде у світі в кліматичній історії", - заявив кліматолог та історик погоди Максиміліано Еррера.

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За його словами, це найнезвичайніша подія в кліматичній історії. "Те, що відбувається сьогодні, запам'ятається поколінням. Жодна подія у світовій кліматичній історії навіть близько не наближається до цього", - заявив учений.

Так, у Камеруні зафіксували приголомшливу температуру +45,5 °C - це новий національний рекорд найспекотнішого березневого дня. Температура в Гані сягнула +43,8 °C, що також стало національним рекордом для березня.

У Нігері місячні рекорди було побито майже на всіх станціях моніторингу: температура піднялася до +45 °C.

У Буркіна-Фасо також було зареєстровано місячні максимуми по всій країні.

У Малі зафіксували найспекотніший день в історії: температура в Бугуні сягнула +44 °C, а на Коморських островах також було зафіксовано найспекотніший день за всю історію з температурою +36,1 °C.

За словами Еррери, сотні рекордів було також побито по всій Південній Африці, Намібії та Ботсвані.

Україні загрожують "кліматичні біженці" з Африки та Азії

З плином часу Україна виявиться однією з країн, де клімат залишиться сприятливим для життя. За словами кліматологині Віри Балабух, незважаючи на значні зміни клімату, що спостерігаються на території нашої країни, вони не такі катастрофічні, як у полярних і тропічних широтах.

"Тому значна кількість кліматичних біженців, особливо з Азії та Африки, намагатиметься переселитися до нас, що може підвищити соціальну та економічну напругу в суспільстві", - попередила фахівець.

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