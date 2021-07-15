Студентський гуртожиток Одеської державної академії технічного регулювання і якості страждає від навали щурів.
Відео мешканця гуртожитку на вулиці Новосельській було опубліковано в Telegram-каналі Одеса INFO. Автор ролика знімає гризунів - вони вибралися на поверхню з підвалу серед білого дня. Вочевидь, людей вони не бояться.
"Ніхто їх не чіпає... напевно тисяча штук їх тут живе, вони вже почали в квартиру до нас залазити. Влада і місцеві двірники, управління, не вживають жодних заходів", - заявив автор ролика.
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Раніше киян шокували відеозаписом, який зробили відвідувачі столичного супермаркету "Фора" на Троєщині. Там маленький щур безперешкодно сидів на прилавку з хлібобулочними виробами.
Судячи з усього, тваринка звикла до людей, оскільки оператора та інших відвідувачів щуреня взагалі не боявся. Мешкає гризун в приміщенні супермаркету або він випадково забіг всередину, невідомо.
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