Судячи з усього, тваринка звикла до людей, оскільки оператора та інших відвідувачів пацючок взагалі не боявся.

Киян шокували відеозаписом, який зробили відвідувачі столичного супермаркету "Фора" на Троєщині. Там маленький пацюк безперешкодно сидів на прилавку з хлібобулочними виробами.

Відеозапис із гризуном, який поїдає піцу, опублікували у Telegram.

Судячи з усього, тваринка звикла до людей, оскільки оператора та інших відвідувачів пацючок взагалі не боявся. Чи мешкає гризун у приміщенні супермаркету, чи він випадково забіг всередину, невідомо.

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Наявність у супермаркеті гризуна, який може бути переносником чималої кількості хвороб, неабияк шокувала користувачів. Більшість людей у коментарях до відео підкреслили, що адміністрації супермаркету потрібно терміново вирішити проблему наявності гризунів та їх доступу до їжі.

Втім, деякі користувачі вирішили пожартувати, зазначивши, що "працівникам не треба розводити "живі куточки".

Після своєї вечері пацючок спокійно втік. Чи спіймали його згодом працівники супермаркету, не повідомляється.

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Автор: Вікторія Гордієнко