Розмінування лісів може початися лише за десять років.

На відновлення національного природного парку "Святі Гори", що розташований у Бахмутському та Краматорському районах Донеччини, можуть піти десятки років.

Таку думку в коментарі Радіо Свобода висловив керівник державного підприємства "Лиманське лісове господарство" Олексій Приходько. За його словами, навіть якщо бойові дії закінчаться вже завтра, повернення лісів до довоєнного стану забере близько 50-70 років.

Водночас екологи сходяться на думці, що відновлення можна розпочати лише після очищення територій від вибухонебезпечних предметів - наразі рятувальники зробили це приблизно на 2%. За даними Reuters, від обстрілів та вибухів мін на території парку загинули щонайменше 14 лісників.

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Згідно із заявами Мінекології та Міноборони, розмінування лісів не почнеться ще 10 років, каже директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев:

"Тому що, скажімо, у нас є робота [з розмінування] полів, населених пунктів і доріг на 10 років, а через 10 років ті місця, які були відновлені посадками після пожежі, заростуть настільки, що стануть практично хащами".

На його думку, цілком можливо, що "Святі гори" ніколи не розмінують повністю, однак відновитися природа здатна й сама. "Якщо ви запитаєте багатьох людей, керівників, чи відновиться цей ліс, у більшості випадків вони скажуть: "Ні, він не відновиться, нам потрібно посадити ліс". Це неправда. Він відновиться, просто на це знадобиться більше часу", - додав Зібцев.

Вплив війни на екологію

Раніше група активістів заявила, що повномасштабне вторгнення в Україну сприяє різкому зростанню викидів парникових газів. Вони хочуть, щоб Росію визнали винною у створенні кліматичної катастрофи.

Навесні аналітики повідомили, що російські окупаційні війська вже знищили в Україні близько 60 тисяч гектарів лісів.

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