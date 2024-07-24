За словами екозахисників, це пов'язано також зі збільшенням виробництва зброї в РФ.

Активісти закликають найвищу судову інстанцію Європи визнати РФ винною у створенні "кліматичної катастрофи", адже війна Росії проти України сприяє різкому зростанню викидів парникових газів, пише Euractiv.

Минулого року російська екологічна група "Екозахист" та 18 осіб подали позов до Європейського суду з прав людини. Там заявили, що дії Москви погіршують глобальну кліматичну кризу, порушуючи права людини.

"Росія вбиває клімат", - наголосив співголова "Екозахисту" Володимир Сливяк в інтерв'ю агентству AFP в Женеві. Відео дня

За його словами, російський диктатор Володимир Путін підписав Паризьку кліматичну угоду 2015 року, яка ставить собі за мету обмежити потепління на 1,5 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня. Водночас він звинуватив РФ в тому, що вона не змогла обмежити викиди парникових газів або скоротити видобуток викопного палива.

На заміну цього внутрішні політичні документи свідчать про те, що РФ планує "лише зростання видобутку вугілля, нафти і газу" щонайменше впродовж наступного десятиліття.

У виданні нагадали, що Сливяк покинув Росію ще у 2021 році через репресії проти громадянського суспільства напередодні парламентських виборів. Він заявив, що зростання викидів парникових газів у Росії тісно пов'язане з війною в Україні.

Попри те, що офіційної статистики немає, Сливяк підкреслив, що "під час війни викиди парникових газів значно зростають", адже з'являються додаткові виробничі лінії для танків і зброї, а також викиди під час використання зброї.

За його словами, Росія може продовжувати війну, якщо продає достатньо свого викопного палива, закликаючи до посилення санкцій.

"Якби світ прямо зараз припинив купувати викопне паливо у Росії, це, швидше за все, призвело б до закінчення цієї війни вже цього року", - запевнив Сливяк.

Зазначається, що позивачі подали позов у серпні 2023 року після першої спроби звернутися до Верховного суду РФ, який відмовився його розглядати.

"Ми хочемо, щоб суд вирішив, що російська політика... є небезпечною для клімату і світу", - пояснив екозахисник.

Вплив війни на екологію України

Раніше завідувач кафедри онкології Запорізького державного медико-фармацевтичного університету Олексій Ковальов заявив, що забруднення води та повітря під час війни може негативно вплинути на здоров'я українців, а саме спровокувати зростання онкозахворювань.

Також повідомлялось, що російські окупанти продовжують вивозити тварин із заповідника "Асканія-Нова", що на Херсонщині.

"Так, дійсно з тимчасового окупованого Криму до заповідника "Асканія-Нова" приїхав представник РФ Олег Зубков, який начебто опікується тваринами. Вони вивозять тварин у бік Криму та на територію РФ. Вони про це відкрито заявляють і це постійний процес. Окупанти називають це обміном фонду", - розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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