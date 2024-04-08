Серед іншого росіяни знищили близько 80% національного природного парку "Святі гори".

З початку повномасштабної війни російські загарбники повністю знищили на окупованих територіях понад 60 тис. гектарів (600 км²) лісів, вартість який складала щонайменше 14 млрд грн. До таких висновків прийшли аналітики незалежного антикорупційного центру NGL.media.

Для розуміння масштабів збитків: 600 км² це майже вдвічі більше за площу Запоріжжя (331 км²) та ненабагато менше за площу Києва (839-847 км²).

Причому ліси знищували переважно там, де їх і раніше було не багато. Так, до війни ліси займали лише 11% території Луганської області та менше 15% території Харківщини. Для порівняння, на західній частині України рівень лісистості складає 30-50%.

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Зазначимо також, що 14 млрд грн є лише прямими збитками – вартістю деревини, яку могли б отримати з цих понад 60 тис гектарів. У цих збитках не враховуються екологічні наслідки, ліквідація яких може обійтися значно дорожче.

Серед територій, які постраждали найбільше – національний природний парк "Святі гори", який знаходиться в північній частині Донецької області (Краматорський та Бахмутський райони). З початку війни тут йшли активні бойові дії, внаслідок чого 80% парку було знищено.

На думку аналітиків, частина вирубаного лісу була використана росіянами, щоб збудувати бліндажі та інші захисні укріплення. Окрім того, частину деревини з окупованих територій виставили на продаж.

Вирубка лісів в Україні – останні новини

Нагадаємо, у січні стало відомо, що на Одещині зловмисники порубали на дрова заповідний ліс, через що довкіллю було завдано збитків на 145 млн грн.

У минулому році повідомлялось про інший випадок незаконної вирубки лісів на Одещині: як виявилось, у національному природному парку "Тузлівські лимани" знищили понад сотню дерев, зокрема дуби, клени та акації.

Окрім того, у 2023-му про підозру повідомили двом екс-посадовцям державного підприємства "Іршавське лісове господарство" на Закарпатті. Розслідування показало, що через їхню службову недбалість у 2020-2021 роках мали місце масові незаконні рубки дерев різних порід на ввіреній їм території.

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