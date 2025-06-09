Пожежа охопила близько 10 га піщаного пересипу заповідної зони, постраждали рідкісні птахи.

Ударні дрони, які запустила російська окупаційна армія, випалили частину Національного природного парку "Тузлівські лимани", постраждали в тому числі рідкісні птахи – рожеві фламінго та червонокнижні качки нерозні.Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

Він наголошує, що нацпарк "Тузлівські лимани" знаходиться в тилу та є єдиним неокупованим морським нацпарком в Азово-Чорноморському регіоні України. Однак викиди та підрив протикорабельних мін, потужні шуми БпЛА, пожежі, які виникають через війну, руйнують баланс в екосистемах нацпарку.

За словами науковця, російські "шахеди", які пролітали останніми днями над Тузлівськими лиманами, злякали рідкісних фламінго й вони були змушені змінити місце постійної дислокації у нацпарку.

Відео дня

"А пожежа, яка охопила близько 10 га рослинних угруповань на піщаному пересипу заповідної зони зруйнувала унікальні рослинні угруповання піщаного пересипу, місця гніздування птахів: рідкісних качок з Червоної книги - нерознів – понад 10 гнізд. Загинули гнізда також інших дрібних птахів, десятки тисяч мушлей, комах, дрібних мишоподібних гризунів...", - розповів Русєв.

Він наголошує, що дістатися таких місць для пожежного транспорту майже неможливо, наразі вогонь зупинило прохолодне повітря вночі, але заповідний ландшафт перетворено на чорну пустелю.

Екологія та війна в Україні

Як писав УНІАН, нещодавно на узбережжя Чорного морі, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області викинуло велику кількість мертвої риби, що стало ймовірно наслідком аварії російських танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", які транспортували нафтопродукти Керченською протокою у грудні 2024 року. Зокрема на берег лиману Бурнас викинуло чорноморську атерину, в тому ж місці знайдено викинутий морем мазут.

На думку вчених, частина мазуту через високу температуру повітря розчинилася та отруює піщані біоценози – всі живі організми (рослини, мікроорганізми тощо).

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