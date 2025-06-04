За словами науковця, з потеплінням мазут розчиняється та "вмонтовується" в харчові ланцюги морської екосистеми.

У Національний природний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області на узбережжя Чорного моря, викинуло велику кількість мертвої риби, очевидно, це наслідки аварії російських нафтових танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239".

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. "На берег лиману Бурнас у нацпарку викинуло чорноморську атерину. В тому місці з морської сторони біля протоки море-лиман знайдено викинутий морем мазут", - наголосив науковець.

Він також оприлюднив відео, на якому можна побачити, що загиблою рибою усіяний берег.

За словами Русєва, останніми днями працівники парку "Тузлівські лимани" обстежували узбережжя Чорного моря в межах заповідника для виявлення ділянок, на які могло викинути мазут. Як пояснив науковець, йдеться за нафтопродукти, що потрапили в акваторію через аварію російських танкерів торік у грудні в Керченській протоці.

"У межах нацпарку знову знайдено ділянку на 2 км піщаного пересипу біля протоки Тузлівські лимани-Чорне море, де море викинуло мазут різних фракцій загальною вагою 1 кг. Його оперативно зібрано. Мазут був дуже м'який від температури +30 на піску", - зазначив вчений.

Він звернув увагу на той факт, що нафтопродукти були разом з морською травою і мушлями. Як уточнив науковець, потужні вітри й підводні течії нещодавно зірвали морську траву з дна, де був розповсюджений мазут. Наразі його викинуло на берег.

Русєв припустив, що мазут є й на інших ділянках узбережжях Одещини, але пляжі обстежують не скрізь. Крім того, мабуть, через вітер частина нафтопродуктів занесена піском і тепер просто розчиняється чи вже розчинилася у його товщі. Як акцентував науковець, саме таким чином мазут отруює піщані біоценози – всі живі організми (рослини, мікроорганізми тощо), що мешкають у певному середовищі.

Науковець вважає, що основна частина мазуту, що доплив з місця аварії танкерів до Північно-Західного Причорномор'я, з потеплінням вже розчиняється та "вмонтовується" в харчові ланцюги гідробіонтів морської екосистеми і Тузлівських лиманів.

"Зокрема, ймовірно негативно вплинув мазут і на атерину, яка загинула і була викинута на узбережжя лимана Бурнас біля протоки на 2 км піщаного пересипу", - наголошує науковець.

Аварія нафтових танкерів у Чорному морі

15 грудня 2024 року в районі Керченської протоки сталася аварія двох російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Одне з суден затонуло. Стався розлив нафтопродуктів, забруднення були зафіксовані на узбережжях Анапи у Краснодарському краї РФ, Керченського півострова тощо. Через аварію загнуло багато водоплавних птахів, ссавців.

Керівник громадської організації "Зелений лист", еколог Владислав Балінський прогнозував, що нафтопродукти, що витекли в Чорне море, влітку почне знов викидати на узбережжя через підвищення температури морської води. На його думку, не виключено, що через спеку в акваторії розпочнуться заморні процеси.

Вас також можуть зацікавити новини: