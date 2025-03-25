Ця пташка відома своїм мелодійним співом та яскравим забарвленням.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зафіксували появу цікавого птаха – вільшанки, який вважається національним символом Великої Британії.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. "Понад два тижні як вільшанки мігрують вздовж узбережжя Чорного моря в Національному природному парку "Тузлівські лимани". З середини минулого століття її вважають національним символом Великобританії", - розповів науковець.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити яскравого птаха, що сидить на гілці, також можна почути шум морського прибою. Ймовірно, вільшанка попала у "фотопастку".

Згідно даних з відкритих джерел, вільшанка (родина мухоловкових) - невеликий лісовий птах, що гніздиться у вологих листяних і мішаних лісах із густим підліском, парках, садах, зарослих чагарниками. Вільшанка перебуває під охороною Бернської конвенції.

Гнізда цей яскравий птах облаштовує на землі. Має мелодійний спів, завдяки якому, а також яскравому забарвленню, відомий широкому загалу.

У деяких країнах, зокрема, у Великій Британії, вільшанка асоціюється з Різдвом, тому її часто зображують на різдвяних листівках. Згідно з британською легендою, яскраво-червоне забарвлення грудей вільшанки "отримали", коли співала розп’ятому Ісусу. Нібито, коли Ісус вмирав на хресті, пташка, яка мала коричневе оперення, прилетіла до нього і заспівав на вухо, щоб утішити. Кров з його рани забарвила груди птаха, та згодом усі вільшанки отримали позначку крові Христа.

Однак є ще одна гіпотеза – асоціація з Різдвом ймовірно виникла через те, що листоноші у вікторіанській Британії носили червоні куртки. Зображення вільшанки на різдвяній листівці є емблемою листоноші, який приносив вітальні картки.

Інші новини про заповідник "Тузлівські лимани"

На початку березні у заповіднику з’явились дельфіни – перші ссавці, яких вчені зафіксували у 2025 році. За словами доктора біологічних наук Івана Русєва, співробітники парку побачили грайливих дельфінів, які полювали на зграї риб в Чорному морі біля протоки лиману Бурнас. Як пояснив науковець, дельфіни припливають до акваторії Північно-Західного Причорномор'я з місць зимівлі що біля окупованого Криму, Грузії, Туреччини. Окрім дельфінів, біля протоки на риб полюють тисячні зграї рибоїдних птахів - чапель, великих бакланів, мартинів, пірникоз великих, гагар.

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